律師證被廢止還幫打官司遭起訴 前檢察官吳傑人喊冤

前檢察官吳傑人因貪汙遭廢止律師證卻幫打官司被起訴，今天出面受訪喊冤，強調沒有違反律師法，也沒有詐欺的問題。（記者陳建志翻攝）

2025/01/20 20:31

〔記者陳建志／台中報導〕前高雄地檢署檢察官吳傑人，2006年偵辦應召站仲介賣淫案，見作證應召女頗有姿色竟逼她陪睡，2012年依貪污罪重判7年6月確定，吳男並在2021年經法務部廢止其律師證書，沒想到吳男沒律師證卻謊稱自己是律師向民眾招攬業務，並收取數萬元不等代價，造成9位民眾受騙，台中地檢署近日依詐欺、違反律師法起訴，不過吳傑人今天下午出面受訪喊冤，強調沒有違反律師法，也沒有詐欺的問題。

吳傑人是在2006年5月間偵辦應召站仲介賣淫案，傳喚兼差應召女作證後，見對方頗具姿色，明明已緩起訴偵結全案，竟向應召女謊稱要擴大偵辦，強逼陪睡，應召女事後向調查局檢舉，吳男2012年1月被最高法院依貪污罪重判7年6月確定，同年解送高雄監獄執行，已服刑完畢出獄。

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吳男因犯貪污罪，法務部認為應廢止吳的律師證書，並經函詢全國律師聯合會意見，2021年11月18日正式廢止其律師證書。

不過台中地檢署檢察官偵辦發現，吳男卻在2021年至2024年間，佯稱自身為律師、有律師團隊等說法，致使董姓民眾等9人誤信，而以1萬至7萬元不等的代價請他幫忙打民、刑事訴訟官司，近日依詐欺、違反律師法起訴，並建請法官從重量刑。

對於遭起訴，吳傑人今天下午出面受訪喊冤，強調依律師法127條規定，需從事訴訟行為才有違法的問題，沒有律師執照的人，就算從事非訟業務收取一定的報酬並未違法， 而自己跟當事人討論案情，性質屬非訟業務，僅屬於諮詢，若碰到訴訟的業務會找認識的律師出庭，因此沒有違法的問題。

吳傑人並說，當時廢止律師證還在台北高等行政法院訴訟中，還未判決確定，不能說自己沒有律師證照，且自己名片上沒有印上律師，上面的學經歷也都是真實的，並盡心盡力幫當事人寫法律意見，當事人並無受到損害，根本沒有詐欺的問題。

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