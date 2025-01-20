3警官涉虛擬貨幣洗錢案 律師不滿案情外洩告發偵察機關洩密

土城警分局偵查隊長黃祺瑋（圖左）因涉洗錢被約談50萬元交保。（資料照）

2025/01/20 18:12

〔記者王冠仁／台北報導〕檢警偵辦「睿森銀樓洗錢案」，發現新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，在2022年於刑事局任職時，曾向睿森案主嫌涂誠文購買虛擬貨幣，涉嫌洗錢，3人訊後依涉洗錢防制法諭令各以50萬元交保。不過，有一名沈姓律師不滿，此案尚在偵辦期間，相關媒體報導卻相當詳盡，今天早上到台北地檢署告發偵察機關洩密。

沈姓律師在此案爆發後查看相關媒體報導，發現有些媒體的報導內容相當詳盡，但偵查機關卻也不適時對外界說明或澄清，於是在今天早上具狀告發偵查機關洩密。

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據了解，有媒體報導此案時，連入出金多寡、使用何種錢包操作，都詳盡的刊載在報導中，但相關單位發布的新聞稿並沒有這些詳盡內容。

檢警追查，黃等3人在刑事局任職時向涂嫌購買比特幣、泰達幣等，有多筆交易紀錄；初查他們以幣圈俗稱「搬磚」方式，也就是低買高賣的手法轉手賣給其他交易所，藉此賺取匯差獲利。

睿森銀樓負責人涂誠文成立揚盛集團，建構規模龐大的洗錢、地下匯兌兼賭博王國，經查該集團洗錢金額高達2476億元、不法所得至少33億元，由於該集團除提供網路賭博或地下匯兌業者代收、代付金流服務外，每日也收到大量加密貨幣USDT幣流。

檢警追查該集團犯行過程中，發現黃員的虛幣交易紀錄與涂嫌公司有關，調取相關金流紀錄後，日前兵分多路前往黃員辦公室、住家等搜索，帶回黃員夫婦，以及刑事局張姓、伍姓偵查正、兩名幣商共6人釐清案情；據了解，黃員辯稱是正當投資。

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