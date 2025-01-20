靈骨塔業者收購土地找黑幫盜遺骨逼遷墓 3嫌認罪2人緩刑

靈骨塔業者郭國輝為擴建靈骨塔停車場，卻收購土地不成，找來張姓黑道毀人祖墳、盜走骨灰罈（左）。右圖為警方先前攻堅、緝捕犯嫌畫面。（資料照）

2025/01/20 19:48

〔記者溫于德／台北報導〕新北市八里區靈骨塔業者郭國輝，為擴建寶塔紀念中心的停車場，卻預告土地收購不成的問題，竟透過有黑道背景的張姓大哥，恐嚇家族墓地位在停車場預定地的民眾，郭再找同樣姓張的黑幫小弟盜取骨頭甕以逼迫民眾遷葬。士林地院審理時郭等3人均認罪，今依發掘墳墓而盜取遺骨罪對郭判刑1年、緩刑2年，兩名張男分別被判刑6月、其中張姓小弟獲緩刑2年；可上訴。

士院稍早宣判指，郭國輝罔顧讓亡者安息的民情風俗，同時破壞家屬感念故人的追思，委由兩名張姓被告發掘他人的祖父墳墓後再盜取遺骨，除損害墳墓、遺骨，也嚴重造成家屬心理創傷，並侵害後來子孫祭祀祖孫、慎終追遠的崇敬情感。

請繼續往下閱讀...

然士院考量郭等3名被告已與民眾達成和解，同意連帶賠償250萬元，並由郭國輝全部履行完畢；但張姓大哥因曾有恐嚇取財犯行、毒品、妨害公務等犯行，仍再犯本案，故分別判刑同時，未給張姓大哥緩刑機會。

被害民眾指控，家族40年前以1000萬元的價金購買位在八里山區的土地，礙於法規限制，後來墓地僅使用一小部分；後來郭姓業者提議「以地換塔位」收購土地，家族仍決定留下土地，不料祖先的墳墓仍遭破壞，遺骨也被盜取。

案經士林地檢署詳加調查，發現民眾取得郭姓業者所有寶塔下方土地的永久使用權，作為祖先的墓地，郭男竟為了擴建寶塔停車場，要民眾遷葬骨頭甕不成，找來張男並透過整墓的工人對民眾表示：「上山討論遷葬事宜，否則取走骨頭甕」。

士檢查出，去年3月27日至29日，張男又受郭男指示，找來同樣姓張的小弟，前往民眾的墓地，兩人再持鐵鎚砸毀墓碑並挖出骨頭甕，並藏放至寶塔生命紀念中心，後由工人轉知民眾出面處理；幸民眾畏懼黑幫，不敢再前往墓地上香，才未繼續受害。

士檢偵結，痛批郭、張的犯行惡劣至極、天地難容，認他們涉犯發掘墳墓而盜取遺骨、恐嚇得利罪，從重依發掘墳墓而盜取遺骨罪將郭等3嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法