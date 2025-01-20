基市營養午餐廠商告加重誹謗 議員張之豪不起訴

基隆地檢署偵訊後，認為張之豪發布的內容，是以媒體及食安平台為依據，難以認定有惡意毀損廠商名譽情形，故予以不起訴處分。（資料照）

2025/01/20 19:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市深美國小前年10月發生多名學生出現腹痛情形，原懷疑是營養午餐出問題導致食物中毒，後確認是諾羅病毒作怪。市議員張之豪於案發當下貼文痛批供餐廠商，事後廠商對其提出加重誹謗告訴。基隆地檢署偵訊後，認為張發布的內容，是以媒體及食安平台為依據，難以認定有惡意毀損廠商名譽情形，故予以不起訴處分。

檢方調查，張之豪於案發後，在粉專上PO文指出，該國小營養午餐廠商是某食品公司，同年5個月前另一間武崙國小的15名學童喝牛奶食物中毒也是該廠商，且這間廠商是謝國樑市長上任後，陸續取得各國小標案無往不利、所向披靡，質疑基隆市政府有在把關嗎等語。但事後，確認12名國小學童是受到諾羅病毒感染而非食物中毒。

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因此廠商認為張之豪的言論已經毀損其名譽，故對他提出加重誹謗及妨害信用等告訴。

張之豪則於偵訊時，向檢察官坦承有對廠商進行評論，但並沒有誹謗犯意，自己是在案發隔天接獲民眾陳情表示，該國小有疑似食物中毒案件，又看到聯合報的報導，指出該事件；此外，也發現基隆市長辦公室於食安平台上看見相關訊息，發布相關責任待後續調查釐清的留言後，深入追查，發現負責廠商與5個月前另間國小發生食物中毒案件的廠商相同，調查得知，該廠商承攬基隆市8成的營養午餐標案，占比明顯過高。

檢察官偵訊後，認定被告雖以尖銳用語針貶學生食品安全事務，但所涉事項應屬公共事務有關的可受公評事項，雖有負面批評言論，但難認已達足貶損告訴人的人格或人性尊嚴，故認定與刑法誹謗罪構成要件不符，予以不起訴處份。

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