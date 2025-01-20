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    徐巧芯大姑劉向婕重判10年 北院：犯52次組織犯罪、加重詐欺

    台北地院審理徐巧芯大姑夫妻虛幣洗錢案，徐巧芯大姑劉向婕犯52次組織犯罪、加重詐欺重判10年。（記者劉信德攝）

    台北地院審理徐巧芯大姑夫妻虛幣洗錢案，徐巧芯大姑劉向婕犯52次組織犯罪、加重詐欺重判10年。（記者劉信德攝）

    2025/01/20 17:26

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻（在押）及助理吳沂珊，與友人林于倫等4人，涉協助詐騙集團洗錢，透過虛擬貨幣交易等方式，將贓款轉換成虛擬貨幣，台北地院今依加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉向婕判處10年徒刑、杜秉澄15年、林于倫8年、吳沂珊6年徒刑，法官認定杜、劉皆犯52次操縱指揮犯罪組織、加重詐欺等犯行，林、吳各犯53次加重詐欺犯行，考量劉、杜主導全案，均予重判。

    劉、杜夫婦目前仍被收押禁見，今皆申請提解到庭聆判，過年前於法庭見上一面，但不得彼此交談，只能相隔2公尺對望。

    宣判前，杜秉澄還在與辯護律師熱烈討論，被重判15年顯然讓他始料未及，低聲與身旁的律師確認刑期後，神情顯得相當失望；劉向婕則是默默看著丈夫。夫妻皆未當庭對判決表達意見。判後還押。

    判決指出，杜秉澄觸犯操縱及指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財等罪共52罪，各罪分論併罰，合併應執行15年有期徒刑；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行10年徒刑；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，應執行各8年、6年徒刑。

    合議庭並宣告追徵沒收未扣案的杜、劉夫婦共同犯罪所得68萬餘元、林于倫22萬餘元、吳沂珊9萬餘元，以及4人共同的洗錢金額2188萬餘元。

    劉、杜夫妻的羈押期限至2月16日，確定在看守所過年。劉向婕是徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧的姊姊。

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