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    宜檢扣詐團奧迪轎車40萬拍定 今年全國首宗偵查中查扣物變價

    宜檢查扣的詐騙集團奧迪轎車，今天以40萬元拍定，以利日後填補被害人損失。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    宜檢查扣的詐騙集團奧迪轎車，今天以40萬元拍定，以利日後填補被害人損失。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    2025/01/20 16:45

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦詐欺案，查扣一輛將近3000CC奧迪A8轎車犯罪所得，今天（20日）囑託行政執行署宜蘭分署拍賣，最終40萬元拍定，成為今年全國首宗偵查中查扣物變價案例，拍賣價金由宜檢保管，藉此保全犯罪所得，以利日後沒收及追徵。

    宜檢檢察官偵辦詐欺案件，查扣2014年出廠、里程數約11萬公里的奧迪A8轎車，為避免車價因偵審程序而減損，囑託行政執行署宜蘭分署拍賣，盼保全扣押物價值，填補被害人損害。

    這輛深灰色奥迪車況維持良好，配備一應俱全，拍賣消息傳出後，外界詢問度高，一名住在嘉義的買家，獲知此事後專程北上競標，經過5次加碼，以40萬元拍定，看過車況的行家認為買到便宜貨，得標買家笑稱，「既然來了，不想空手而回，今天把車開回家，過年就開這輛車出遊」。

    行政執行署宜蘭分署表示，詐欺犯罪猖獗，造成國人財產損害至鉅，檢察官查扣詐欺集團犯罪所得，透過囑託執行機關協助拍賣扣押物，是實現公平正義的要一環，宜蘭分署將持續貫徹政府打詐重要政策，強力執行追償不法所得。

    買家標到奧迪轎車後，作為過年出遊的交通工具。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    買家標到奧迪轎車後，作為過年出遊的交通工具。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

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