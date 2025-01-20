屏東九如鐵皮建築火警 母女及時逃生

屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近傳火警，消防人員搶救。（屏縣消防局提供）

2025/01/20 15:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉九如一段一棟鐵皮建築，今天（20日）下午傳出火警，消防局出動14車31人前往搶救，不到1小時將火勢撲滅，當時有母女2人在家，所幸及時逃生。

屏東縣政府消防局表示，今天（20日）下午2時21分許，接獲屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近發生火警，出動九如、里港、屏東、屏二、長治、鹽埔分隊、特搜及第一大隊，共計14車31人前往搶救，由第一大隊長陳昆武帶隊指揮。

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消防人員下午2時30分到達現場後，立即佈水線搶救，2時46分火勢控制，3時04分火勢熄滅，為鐵皮建築燃燒，無人受傷受困，起火原因將由火調人員調查。

火警傳出後，九如鄉長藍聰信即趕赴現場關心，他表示，當地是住家，也有堆放一些物品，為一家3口和友人共6人居住，下午事發時，母親和女兒在家，2人都及時逃出， 女兒還從2樓跳下來，幸無大礙，九如鄉公所已經介入關懷、協助後續安置事宜，現場約有5、60坪，因火警受損嚴重。

屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近傳出火警，消防人員迅速搶救，無人受困。（屏縣消防局提供）

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