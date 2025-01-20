為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東九如鐵皮建築火警 母女及時逃生

    屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近傳火警，消防人員搶救。（屏縣消防局提供）

    屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近傳火警，消防人員搶救。（屏縣消防局提供）

    2025/01/20 15:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉九如一段一棟鐵皮建築，今天（20日）下午傳出火警，消防局出動14車31人前往搶救，不到1小時將火勢撲滅，當時有母女2人在家，所幸及時逃生。

    屏東縣政府消防局表示，今天（20日）下午2時21分許，接獲屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近發生火警，出動九如、里港、屏東、屏二、長治、鹽埔分隊、特搜及第一大隊，共計14車31人前往搶救，由第一大隊長陳昆武帶隊指揮。

    消防人員下午2時30分到達現場後，立即佈水線搶救，2時46分火勢控制，3時04分火勢熄滅，為鐵皮建築燃燒，無人受傷受困，起火原因將由火調人員調查。

    火警傳出後，九如鄉長藍聰信即趕赴現場關心，他表示，當地是住家，也有堆放一些物品，為一家3口和友人共6人居住，下午事發時，母親和女兒在家，2人都及時逃出， 女兒還從2樓跳下來，幸無大礙，九如鄉公所已經介入關懷、協助後續安置事宜，現場約有5、60坪，因火警受損嚴重。

    屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近傳出火警，消防人員迅速搶救，無人受困。（屏縣消防局提供）

    屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近傳出火警，消防人員迅速搶救，無人受困。（屏縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播