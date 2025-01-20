父子檔合力運毒 法官判主謀父12年、兒子6年半

基隆地院審結，判處曹男有期徒刑12年、其子6年半，賴男則判9年徒刑。 （記者吳昇儒攝）

2025/01/20 15:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子曹俊德與友人賴基鑫為了賺取百萬元利益，竟與販毒集團掛勾，幫忙走私毒品，曹男更找兒子加入，於去年7月7日深夜，由賴男駕船出海接駁K他命，交付給曹男等人。隔日凌晨，走私時被海巡署基隆查緝隊當場查獲，移送法辦。基隆地院審結，判處曹男有期徒刑12年、其子6年半，賴男則判9年徒刑。

檢察官與海巡人員調查，販毒集團與曹、賴2人協議，只要成功將K他命運進我國，分別可得2百萬、1百萬元。由曹男負責陸運部分，賴男則負責海上接駁。

請繼續往下閱讀...

曹男找來兒子入夥，父子招得杜、蕭、蔡、高、簡及陳姓友人入團，接著又續招募葉、李、楊、柳、簡等兄弟檔，共計18人參加此次運毒活動。

案發當日，賴男駕船從東澳出港接駁，而曹男團隊則駕車前往新北市萬里區漁澳路駱駝峰，分別負責運送、把風。賴男於去年7月8日凌晨，在東澳港右側3海浬海域，接駁35箱K他命（共計887.93公斤）後，隨即返航，將漁船停靠在約定地點岸際，將漁船上的毒品搬運上岸。

海巡署基隆查緝隊獲報前往，當場逮捕曹男等人，另於東澳漁港逮捕賴男；循線追查出曹男兒子及蔡姓同夥。

檢察官也查出，曹男兒子於案發當夜，曾傳讓海洛因給蕭男，讓蕭男施用，將另案偵辦。

曹男等人見事證明確，坦承犯行，僅一名負責把風的蔡姓女子否認協助運毒。檢察官偵訊後，依私運管物品進口罪及運輸第三級毒品罪，將曹男等18人起訴。

法官審理後，認定曹男等18人均觸犯運輸第三級毒品罪，經減刑後，分別判處3年6月至12年徒刑；另因蔡女不願承認犯行，未予減刑，判處有期徒刑7年。

此外，曹男兒子因前案被判處有期徒刑6年，另觸犯轉讓一級毒品罪，判處有期徒刑6月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

海巡人員查獲曹男等人運送的K他命。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法