又見行人地獄！台中南屯左轉車不禮讓 行人被撞趴引擎蓋彈飛

陳男被左轉車撞飛。（擷自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

2025/01/20 15:48

〔記者許國楨／台中報導〕又見行人地獄！台中南屯區17日發生一起交通事故，一輛轎車行經路口左轉時未禮讓行人，當場碰撞一名正在行人穿越道上行走的男子，男子先是被撞趴在引擎蓋上後彈飛，造成全身多處擦挫傷，所幸經就醫無生命危險，詳細肇事原因待後續釐清。

這段驚悚的事故過程，近日被民眾上傳到社群平台，隨即引發大批網友撻伐，轄區第四分局今天表示，事故發生在17日下午2時30分，地點則是南屯路與東興路口，經查，廖姓婦人（54歲）當時開車沿南屯區南屯路二段行駛，在左轉東興路時，與步行走在南屯路二段行人穿越道的陳姓男子（35歲）發生碰撞。

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當下只見陳男斑馬線還沒走一半即遭廖婦撞上，陳男先是被撞趴在引擎蓋上，再彈飛到路面，造成全身多處擦挫傷，而碰撞瞬間，車輛急剎聲響徹路口，目擊民眾紛紛停下腳步查看，場面驚險。

警方獲報到場處理，經檢測確認廖婦無酒駕情形（呼氣酒測值0），廖婦辯稱，當時綠燈左轉時「完全沒有看到人」，而陳男經送醫後幸無大礙，初步肇因判定是廖婦未依規定暫停禮讓行人優先通行釀禍，至於確切肇事原因，將由交大事故組後續分析釐清；第四分局呼籲駕駛人應提高警覺，遵守路權規範，以確保行人安全。

釀禍的廖婦轎車。（民眾提供）

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