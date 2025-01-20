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    投縣超速最嚴重在這2條路 罰款1萬2000元起跳並吊扣車牌半年

    草屯鎮台14乙線5.9K的固定測速桿，為去年拍到超速最多的地點。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮台14乙線5.9K的固定測速桿，為去年拍到超速最多的地點。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/20 14:56

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣警方去年科技執法取締超速件數多，超速40公里以上的「危險駕駛」達184件，其中移動和固定測速桿拍到超速最多的，分別在台14線44.5公里，以及台14乙線5.9公里路段，時速各為121公里、113公里，分別超速51、43公里，被拍到飆速121公里的是大型重型機車。

    從前年6月30日起修法，「危險駕駛」從超速60公里下修到40公里，罰鍰1萬2000元到3萬6000元，且要吊扣牌照6個月，並違規記點3點，南投縣去年就取締184件超速40公里以上的「危險駕駛」。

    南投縣警局科技執法設置點今年又增加，除了固定式測速照相桿，並有移動式測速照相在不同地點拍照取締，警方統計，去年科技執法（固定式照相桿）取締超速的件數很多，其中前3名，分別是鹿谷鄉151線10.07公里處的1萬3926件、中寮鄉139線47.5公里處的5301件、竹山鎮台3線227.7公里處的4113件，光這3個鄉鎮成超速取締件數就達2萬3340件，讓不少駕駛人瘦了荷包。

    南投縣警方指出，超速40公里以上的，超速最嚴重的在國姓鄉台14線44.5公里處移動式測速桿拍到的，大型重型機車時速121公里，該路段速限70公里，這部大重機超速達51公里。

    另外固定測速桿拍到超速最多的，在草屯鎮台14乙線5.9公里處，時速113公里，超速43公里。這兩件的駕駛人都以國道最高速限在開省道。

    國姓鄉台14線44.5K路段，就在幸福公鹿設置點外，去年被移動式測速桿拍到時速121公里的嚴重超速。（資料照）

    國姓鄉台14線44.5K路段，就在幸福公鹿設置點外，去年被移動式測速桿拍到時速121公里的嚴重超速。（資料照）

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