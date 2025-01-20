宜蘭冬山死亡車禍 印尼移工傷重不治回國結婚計畫夢碎

冬山鄉三香路與三中路口今天發生死亡車禍，印尼籍電動二輪車騎士傷重不治，回國結婚計畫夢碎。（圖由警方提供）

2025/01/20 14:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉今天發生微型電動二輪車與貨車相撞死亡車禍，二輪車騎士印尼移工送醫不治，後座男性同鄉受傷。死者印尼籍女友也在台工作，2人原訂明年回國步上紅毯，但突如其來意外讓結婚計畫夢碎，他對女友許下的承諾再也無法實現。

據了解，33歲死者的中文名字被暱稱阿力，目前在冬山鄉一家隔熱磚製造工廠任職，女友同樣在冬山鄉工作，雙方交往多年已論及婚嫁，原本計畫明年回國結婚，不料一場死亡車禍，共組家庭心願就化為幻影。

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今天上午7點52分，阿力騎乘電動二輪車搭載31歲同鄉，前往任職的工廠上班途中，行經冬山鄉三香路與三中路口，跟一輛3噸半貨車相撞，阿力遭劇烈撞擊後倒地，當場失去生命徵象。

宜蘭縣消防局獲報，派遣冬山、馬賽消防分隊救護車救援，並透過線上方式指導車禍現場人員對傷者實施CPR，救護車到場將電動二輪車2名傷者送醫，阿力經過急救仍回天乏術，後座乘客多處擦挫傷，沒有生命危險。

警方調查，事故地點是一處沒有交通號誌的路口，案發當時，47歲張姓男子駕駛工程用小貨車，沿著冬山鄉三中路西往東直行，印尼移工騎乘的電動二輪車，從三香路南往北直行，2車在路口碰撞，現場未發現安全帽，雙方經檢測均無酒精反應，排除酒後肇事，全案報請檢察官相驗，釐清車禍原因。

事故現場。（圖由警方提供）

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