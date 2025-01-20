展現掃毒決心 台北市刑大銷毀130公斤毒品

北市刑大今天宣布銷毀130公斤各式毒品。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/20 13:51

〔記者王冠仁／台北報導〕含有依托咪酯菸油、俗稱「喪屍菸彈」的新興毒品，屢屢造成重大傷亡，政府不僅將其列為二級毒品，警方也大力掃蕩。台北市刑警大隊今天就宣布，針對去年下半年查緝行動中查扣的130多公斤毒品，已經正式銷毀；在這批銷毀的毒品中，就包K他命、依托咪酯菸油與毒咖啡包。

台北市刑大指出，去年下半年查獲的依托咪酯毒品案，總共有405件、共查緝450人到案；3、4級新興毒品案，共查獲238件、274人到案。下半年期間查緝到的各類毒品案，共查扣各類毒品130公斤，其中又以K他命、毒咖啡包與依托咪酯菸油最多。

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信義分局去年9月查獲透過網路販售依托咪酯菸油的陳姓夫妻檔，他們強調可以「客制化口味」，還祭出「買2送1」的活動，在網路上用每顆2千至2千5把元的價格販售菸油。警方布線追查，循線前往他們位在新北市樹林區的菸油分裝場逮人，查扣依托咪酯菸彈1123顆、依托咪酯原料（粉）1032公克、菸油1027公克。

文山二分局接獲線報，掌握許姓男子也是透過網路販售依托咪酯菸油，許為了防範毒品交易時遭黑吃黑，還隨身攜帶手槍。警方布線跟監，發現許的毒品分裝場位在新北市淡水區，去年10月登門查緝，查扣依托咪酯菸彈1340顆、卡西酮原料16公斤等毒品。

警方強調，本次銷毀的毒品，對人體中樞神經系統具有極大破壞性，一旦沾染，可能會有記憶力衰退、情緒失控等後果，更可能誘發精神疾病，長期濫用還會對心血管系统、肝腎功能造成不可逆轉的損害。尤其是混合式新興毒品，其成分複雜且來源不明，使用風險極高，極易引發急性中毒，甚至危及生命。

北市刑大表示，希望通過此次毒品銷毀行動，向毒品犯罪分子展示警方毫不動搖的緝毒決心，更提醒社會各界充分認識到毒品問題的嚴重性，共同守護社會的安寧與祥和。

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北市刑大今天宣布銷毀130公斤各式毒品。（記者王冠仁翻攝）

北市刑大今天宣布銷毀130公斤各式毒品。（記者王冠仁翻攝）

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