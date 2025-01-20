為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄鼎金國中前2機車相撞 79歲嬤與22歲騎士撞飛慘跌送醫

    79歲嬤與22歲男騎士機車相撞，兩人皆遭彈飛數公尺受輕重傷送醫治療。（里長提供）（記者許麗娟攝）

    79歲嬤與22歲男騎士機車相撞，兩人皆遭彈飛數公尺受輕重傷送醫治療。（里長提供）（記者許麗娟攝）

    2025/01/20 14:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區鼎金國中前的鼎山街，今（20）日上午9點半發生一起機車互撞車禍，趙姓女騎士（79歲）當時在鼎金國中前的閃燈要騎過鼎山街口時，遭鼎山街直行的林姓男騎士（22歲）衝撞，2人連人帶車噴飛數公尺，分受輕重傷送醫。

    灣子里里長方相茗表示，車禍發生時因巨大的撞擊聲響，讓附近居民嚇了好大一跳，前往查看時，受傷的阿嬤躺在地上一動也不動，但尚有意識，另一名男騎士則是受傷坐在馬路上等候救護，兩輛機車零件碎殼和物品噴飛滿地，場面怵目心驚。

    三民二分局交通分隊指出，經了解，林男騎乘機車沿鼎山街往南直行，在鼎金國中前與起駛駛出鼎山街的趙女發生碰撞。林男身體多處擦挫傷送往義大大昌醫院治療，趙女則是送往高醫治療，送醫時意識清楚。雙方騎士酒測值皆為零。

    該路口車禍發生時為閃燈號制，警方初步研判，林姓男騎士駛行車時未注意車前狀況，並未採取必要之安全措施，違反道路交通安全規則第94條第3項規定，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    機車互撞後滑行並漏油，物品散落一地。（民眾提供）

    機車互撞後滑行並漏油，物品散落一地。（民眾提供）

    機車互撞後滑行並漏油，物品散落一地。（民眾提供）

    機車互撞後滑行並漏油，物品散落一地。（民眾提供）

    當時79歲嬤騎車要通過閃燈號制的鼎山街口，但遭鼎山街直行的22歲騎士撞擊，兩人當場連人帶車噴飛數公尺。（民眾提供）

    當時79歲嬤騎車要通過閃燈號制的鼎山街口，但遭鼎山街直行的22歲騎士撞擊，兩人當場連人帶車噴飛數公尺。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播