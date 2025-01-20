高雄鼎金國中前2機車相撞 79歲嬤與22歲騎士撞飛慘跌送醫

79歲嬤與22歲男騎士機車相撞，兩人皆遭彈飛數公尺受輕重傷送醫治療。（里長提供）（記者許麗娟攝）

2025/01/20 14:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區鼎金國中前的鼎山街，今（20）日上午9點半發生一起機車互撞車禍，趙姓女騎士（79歲）當時在鼎金國中前的閃燈要騎過鼎山街口時，遭鼎山街直行的林姓男騎士（22歲）衝撞，2人連人帶車噴飛數公尺，分受輕重傷送醫。

灣子里里長方相茗表示，車禍發生時因巨大的撞擊聲響，讓附近居民嚇了好大一跳，前往查看時，受傷的阿嬤躺在地上一動也不動，但尚有意識，另一名男騎士則是受傷坐在馬路上等候救護，兩輛機車零件碎殼和物品噴飛滿地，場面怵目心驚。

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三民二分局交通分隊指出，經了解，林男騎乘機車沿鼎山街往南直行，在鼎金國中前與起駛駛出鼎山街的趙女發生碰撞。林男身體多處擦挫傷送往義大大昌醫院治療，趙女則是送往高醫治療，送醫時意識清楚。雙方騎士酒測值皆為零。

該路口車禍發生時為閃燈號制，警方初步研判，林姓男騎士駛行車時未注意車前狀況，並未採取必要之安全措施，違反道路交通安全規則第94條第3項規定，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

機車互撞後滑行並漏油，物品散落一地。（民眾提供）

機車互撞後滑行並漏油，物品散落一地。（民眾提供）

當時79歲嬤騎車要通過閃燈號制的鼎山街口，但遭鼎山街直行的22歲騎士撞擊，兩人當場連人帶車噴飛數公尺。（民眾提供）

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