前檢察官逼女證人陪睡坐牢 律師證被廢止還幫打官遭起訴

前檢察官吳傑人因逼女證人陪睡丟官，並遭廢止律師證，沒想到仍謊稱是律師招攬訴訟業務，台中地檢署今天依詐欺、違反律師法將他起訴。（記者陳建志攝）

2025/01/20 14:09

〔記者陳建志／台中報導〕前高雄地檢署檢察官吳傑人，2006年偵辦應召站仲介賣淫案，見作證應召女頗有姿色竟逼她陪睡，2012年依貪污罪判7年6月確定，吳男並在2021年經法務部廢止其律師證書，沒想到吳男沒律師證卻謊稱自己是律師向民眾招攬業務，並收取數萬元不等代價，造成9位民眾受騙，台中地檢署接獲檢舉偵辦，今天依詐欺、違反律師法起訴，並建請法官從重量刑。

吳傑人是在2006年5月間偵辦應召站仲介賣淫案，傳喚兼差應召女作證後，見對方頗具姿色，明明已緩起訴偵結全案，竟向應召女謊稱要擴大偵辦，強逼陪睡，應召女事後向調查局檢舉，吳男2012年1月被最高法院依貪污罪判7年6月確定，同年解送高雄監獄執行，已服刑完畢出獄。

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吳男因犯貪污罪，法務部認為應廢止吳的律師證書，並經函詢全國律師聯合會意見，2021年11月18日廢止其律師證書。

沒想到吳男卻在2021年至2024年間，佯稱自身為律師、有律師團隊等說法，致使董姓民眾等9人誤信，而以1萬至7萬元不等的代價請他幫忙打民、刑事訴訟官司。

台中地檢署接獲檢舉，去年9月25日執行搜索及通知被告、證人到案說明，經檢察官複訊認吳男涉犯詐欺取財、律師法等罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及反覆實施之虞向法院聲請羈押，法院裁定20萬交保，經檢察官抗告，台中高分院撤銷發回台中地院，台中地院在去年10月21日裁定吳男羈押禁見。經吳男聲請，台中地院今年1月16日裁定吳男提出50萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居。

台中地檢署今天依詐欺、違反律師法將他起訴，承辦檢察官認為，吳男前為司法人員，因素行不佳而喪失檢察官及律師資格，卻未自我檢討，對外宣稱無償提供法律服務，實則以詐欺手法非法辦理訴訟業務營利，欺瞞法院及檢察署，嚴重傷害律師執業環境及當事人權益，如果審判中仍無對告訴人、被害人填補損害的誠意，建請法院從重量刑。

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