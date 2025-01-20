台南花園夜市春節9天不休息 警趁過年前宣導玩遊戲治安、交管

南市五分局員警深入北區花園夜市宣導春節期間治安、交通重點工作，與民眾熱情互動。（警方提供）

2025/01/20 13:59

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南北區的花園夜市是南部數一數二的大夜市，在實境節目「夜市王」播出後，人氣持續攀升，今年農曆蛇年9天過年連假打鐵趁熱、每晚都營業，要讓民眾逛個過癮。轄區市警局交通大隊與五分局藉機在過年前深入夜市宣導治安、交通重點工作，分局長洪宏榮率員與民眾玩打詐快問快答有獎遊戲、小朋友套圈圈、大人戴酒駕眼鏡模擬闖關與摸彩等，場面熱鬧有趣。

市警五分局指出，花園夜市周邊的和緯、海安路口是北區幹道之一，該分局統計去（2024）年共有26件受傷交通事故，而每到週四、六、日夜間營業時間，周邊道路常會因夜市生意太好出現交通壅塞情形。為避免春節連假有類似情況發生，壞了民眾出遊興致，五分局於19日晚間深入夜市宣導相關交通管制措施及周邊停車資訊，提醒民眾可上分局臉書查詢及分享相關資訊。

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今年加強重要節日安全維護工作於1月20日22時起至2月3日24時止，為期15日，工作主軸為「治安平穩、交通順暢，民眾安心」。在交通順暢方面，南市警五分局將加強取締「酒後駕車」、熱門景點或幹道上「違規停車」等重點違規項目；也呼籲市民朋友小心網路投資飆股穩賺不賠的陷阱，如有詐騙相關問題，可隨時撥打反詐騙專線165求證，也可前往警政署設立網站「165打詐儀表板」查詢。

此外，春節將屆，金融機構交易熱絡，易為歹徒覬覦伺機行搶（竊）的目標熱點，轄區有許多金融機構的市警二分局，在春節前夕全面針對轄內金融機構、郵局及各ATM等資金流動熱絡處所，定點守望、綿密巡守等勤務加強作為，務必確保金融機構及民眾存、提款的安全。

20日上午，台灣銀行台南分行出現大量換領新鈔的人潮排隊，二分局也對在場背包民眾隨機做防扒、防竊提醒宣導；各金融機構、公司行號或民眾，如有存提款護鈔需求者，或春節期間舉家外出者，均可隨時撥打110或至派出所提出護鈔及住所加強巡守的安全維護服務。民眾也請切記騎機車勿將皮包掛在車把或腳踏墊上，應放在置物箱內，人離開機車時也請將置物箱內的貴重物品帶走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南市五分局員警深入北區花園夜市宣導春節期間治安、交通重點工作，與民眾熱情互動。（警方提供）

台南中西區台灣銀行台南分行於二十日一早出現換領新鈔民眾排隊，二分局員警到場維持秩序。（警方提供）

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