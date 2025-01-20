高雄車站天棚斜坡危險？ 少年與女童騎單車互撞受傷

高雄車站天棚東側自行車道斜坡，昨日下午發生疑似單車煞車不及釀成的車禍。（民眾提供）

2025/01/20 13:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄車站天棚「綠之丘」甫啟用，因也可以騎乘單車上天棚，吸引不少單車族前往，不過，昨（19）日下午5點半多，連結綠園道的東側斜坡發生一起少年與女童的單車互撞車禍，疑似斜坡因重力加速度，造成下坡煞車不及釀禍，日前市議員張博洋也提醒西側斜坡彎道縮減的風險。

三民一分局長明所指出，昨日下午5點45分獲報三民區車站天棚區東側綠園道（鄰鐵道三街）發生車禍，經了解，洪男（16歲）騎乘單車沿綠園道往東方向直行，羅女（7歲）騎乘單車沿綠園道往西方向直行，雙方在斜坡上發生碰撞，造成洪男手腳擦挫傷，羅女大腿輕微擦挫傷，皆無生命危險，洪男由救護人員急救處置後送醫。

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警方初步研判，肇因疑為洪男下坡時煞車不及，惟詳細肇因尚待進一步鑑定分析。並提醒民眾下坡時應減速慢行及禮讓行人。

高市議員張博洋日前表示，天棚自行車道西側下坡度有點狹窄，尤其S型轉彎的動線設計，會增添自行車族風險，甚至可能騎向人行步道造成行人的危險，鐵道局正研擬改善。

高雄車站天棚東側自行車道斜坡，昨日下午發生疑似單車煞車不及釀成的車禍。（民眾提供）

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