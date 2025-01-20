世界壯年運動會在台灣 桃消提前舉辦搶救演練

桃市府消防局第一大隊三民分隊針對世界壯年運動會各項可能的災害情境，20日在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。 （三民分隊提供）

2025/01/20 12:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2025年世界壯年運動會將於5月17日登場，尤其此次賽事有許多帕拉選手參賽，桃市府消防局第一大隊三民分隊針對各項災害情境，今（20日）在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識，確保賽事順利舉辦。

世界壯年運動會邁入第10屆，是每4年舉辦1次的國際綜合性運動賽事，旨在推廣終身運動及全民運動，大部分運動項目只要年滿30歲即符合參賽資格，今年賽事首次於亞洲登場；此外，世界壯年運動會也極力推廣共融運動理念，特別加入帕拉運動，提供視覺障礙、肢體障礙等帕拉選手展現自我的舞台。

請繼續往下閱讀...

三民分隊此次演練針對運動會期間可能發生的火災等災害情境進行模擬，重點在於確保場內所有人員，能夠在第一時間，迅速且安全地疏散，特別是對於帕拉選手等身心障礙者，提供即時且適切的協助，確保他們能夠順利撤離危險區域，演練也強調救援人員需在最短時間內抵達現場，迅速執行滅火與救援行動，以保障所有人員的安全。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，為提供安全的競賽環境，消防分隊特別到賽事場館進行演練，並與各單位密切合作，以確保各類緊急狀況均能迅速有效處理，期望在發生災害時，每一位參與者，包括運動員與觀眾，都能獲得即時適當的保護，確保賽事能夠在安全無虞的環境下順利進行。

桃市府消防局第一大隊三民分隊針對世界壯年運動會各項可能的災害情境，20日在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。 （三民分隊提供）

桃市府消防局第一大隊三民分隊針對世界壯年運動會各項可能的災害情境，20日在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。 （三民分隊提供）

桃市府消防局第一大隊三民分隊針對世界壯年運動會各項可能的災害情境，20日在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。 （三民分隊提供）

桃市府消防局第一大隊三民分隊針對世界壯年運動會各項可能的災害情境，20日在桃園市立田徑場辦理救災演練，提升參與人員的防災意識。 （三民分隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法