騎士蹲在路邊修機車 衰遭酒空男拿刀劃傷脖子

警方趕來逮捕黃男。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/20 12:16

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲黃姓男子酒駕騎車返家，經過台北市大度路附近一處巷弄，見到素不相識的20歲曾姓男子在路邊修機車，無端大罵對方後離去；黃隨後又折返，拿出一把水果刀從後攻擊曾男頸部，導致受到多處刀傷，幸虧沒有生命危險。黃被捕後遭移送法辦，法院判決出爐，他因脫序行為遭判刑5個月有期徒刑，警方在今天公布當時他的落網影像。

警方指出，這起案件發生在去年7月9日，當天深夜11時許，黃姓男子喝醉酒騎機車返回台北市大度路附近住家，他行經附近巷口時，見到曾姓男子跟朋友蹲在路旁修機車，忽然無端對他們開口大罵。

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曾男與朋友被罵得莫名其妙，也沒追究，繼續回頭修機車。沒想到，黃不久後又騎車折返，還從機車置物箱內拿出一把水果刀，從後攻擊曾男頸部，導致頸部被劃傷3處。幸虧頸動脈沒有被劃傷，他們也隨即報警。

轄區警方到場後將黃男壓制逮捕，同時也協助曾男送醫救治。曾男告訴警方，當時他只是跟朋友在路邊修理機車，就無端遭到對方謾罵、攻擊；黃被逮後，經警方酒測其酒測值達0.20毫克，他最後被警方依公共危險、殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

檢方最後將黃依傷害罪嫌起訴，士林地方法院日前判決出爐，黃因自己的脫序行為，遭法院判刑5個月，可易科罰金。

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