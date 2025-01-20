疑睡覺教室太吵 桃市高中生失控亮刀！

男學生情緒失控亮刀。圖經變色處理。（擷取自黑色豪門企業）

2025/01/20 12:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某高中發生學生在教室亮刀事件，影片也在網路上流傳，議員余信憲接獲陳情指出，事件是否涉及霸凌或同學間的衝突引發，要求校方及教育局調查清楚；對此，校方表示，該生因班上同學吵鬧，一時情緒失控從書包取出水果刀，獲報後校方立即介入處理，後續將留意學生情況，也已啟動霸凌調查。

余信憲指出，影片中可見1名男同學手持武器，周遭其他同學紛紛對他出言挑釁，當時教室內到底發生什麼事，是否涉及集體言語霸凌，抑或同學間有什麼衝突，影片沒拍到的地方是否有更可怕的事，要求校方及教育局必須調查清楚。

請繼續往下閱讀...

校方通報 啟動霸凌調查

校方表示，事件發生在今年1月17日下午2點多，因班級正在整理教室，該名學生趴在桌上睡覺，疑似因環境吵雜，一時情緒失控，從書包取出水果刀，同學發現後立即通報，校方人員隨即到現場處置，並將該名學生帶回教官室，下午3點家長到校了解情況並將學生帶回，同時向教育局通報校安。

教育局表示，經向校方了解，校方回覆此為偶發單一事件，今（20）日結業式將請警察局少年隊向全校法令宣導，開學後會持續注意該名學生情況，防止類似案件再發生，教育局亦將協同少輔會評估開案及指派專人輔導，校方也已啟動霸凌調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法