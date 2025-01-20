向表哥「擋鎯」被要求提供帳戶提款卡幫領款 台中男淪車手

警方循線查緝陳男到案。（警方提供）

2025/01/20 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕不只假親友會騙人！台中市刑警大隊透過大數據分析，發現多名詐欺案被害人匯款後，都由陳姓男子提領，進一步查出陳窩居逢甲商圈小套房，循線逮人時，陳供稱因缺錢向表哥借錢，卻被表哥要求拿提款卡領錢，淪為車手，雖憤憤不平直說「被最信任的親人騙了」，仍被依詐欺罪嫌送辦，至於表哥已早一步潛逃。

台中市刑大偵三隊長李振成今天說明案情指出，該隊去年6、7月間透過大數據分析，發現多起詐欺案中，5名被害人遭騙金額介於1.9萬元至2萬元，合計損失近10萬元，經過濾監視器追查提領款項的車手，進而鎖定27歲的陳姓男子，去年底報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並於逢甲商圈一處套房內將其查緝到案。

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陳男供稱，因無業經濟拮据，平時只能窩居在小套房減少生活支出，日前向表哥「擋鎯」（意指借錢）時，表哥卻以自己帳戶遭凍結，希望他提供帳戶和提款卡協助操作領款，他在表哥要求下，於5間不同銀行ATM提領約10萬元，但在完成提款後感到事有蹊蹺，遂停止協助表哥提領款項。

陳男幹譙說，當初涉案係因向表哥借錢應急，卻誤信親友而提供自身帳戶使用，事後協助提領贓款，連表哥借他的1萬元都是詐騙贓款，原以為只有假親友才會騙人，沒想到表哥竟利用他的信任作為犯罪，為了利益也抹滅了親情；警方詢後將陳男依詐欺罪嫌移送偵辦，檢方訊問後命其以3萬元交保，全案也在近日偵結起訴。

此外，警方追查陳男表哥，發現其早已出境，至今未返台，疑知犯罪行為已曝光，將持續追緝到案釐清案情；台中市刑大提醒民眾，近期詐騙案件中，假投資仍居各類手法之首，其次為網購、假中獎通知、假買家行騙及假交友等手法，尤其農曆新年將近，涉及金錢事務務必提高警覺，以免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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