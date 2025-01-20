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    吃安眠藥後上路連撞4車 男涉公共危險罪被起訴

    基隆地檢署近日偵結，認定烏男食用安眠藥後卻開車上路，涉犯公共危險罪，依法將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，認定烏男食用安眠藥後卻開車上路，涉犯公共危險罪，依法將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/01/20 13:00

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名烏姓男子去年3月29日上午6時許，吃完安眠藥後，竟於同日9時許駕車上路。行經文化路時，竟失控衝撞停在路旁的4輛車，隨即返回家中。警方獲報調閱監視器，到烏男家中逮人並搜索，起出史蒂諾斯等安眠藥，隨即將他帶回偵辦。基隆地檢署近日偵結，認定烏男食用安眠藥後卻開車上路，涉犯公共危險罪，依法將他起訴。

    警方接獲被害車主報案後，調閱監視器鎖定肇事車輛，以車追人，並前往烏男家中搜索。且為了釐清烏男有無毒駕問題，隨即予以採尿送驗。

    烏男則向警方坦承自己確實有肇事，但是因為有服用安眠藥物史蒂諾斯及含有苯二氮平類（Benzodiazepines，BZD）的藥品，導致感覺、判斷力受到影響進而肇事。檢驗報告也顯示，烏男體內有Benzodiazepines殘留。警方訊問後，依涉犯公共危險罪將烏男移送基隆地檢署偵辦。

    檢察官偵訊後，認定烏男服用藥物後卻仍開車上路，已經造成其他用路人危險，故依涉犯公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。另違規部分，則由警方製單開罰。

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