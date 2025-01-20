長照中心女照服員直播幫阿伯打手槍 終局下場出爐

台南市某私立老人長照中心26歲李姓女照服員，為衝高她在網路付費直播網站的流量賺取分成，竟現場直播她對一名腦病變、禁治產的住民阿伯「打手槍」。（資料照，記者王姝琇翻攝）

2025/01/20 11:51

〔記者張文川／台北報導〕台南市某私立老人長照中心26歲李姓女照服員，為衝高她在網路付費直播網站的流量賺取分成，竟現場直播她對一名腦病變、禁治產的住民阿伯「打手槍」，賺得約1萬元分潤，引起網友公憤，喧騰一時，家屬氣得報警提告。一審台南地院依乘機猥褻罪將李女判處9月徒刑，李女上訴後允諾分期賠15萬元達成和解，二審台南高分院改判6月徒刑，得易科罰金18萬元；李女上訴最高法院，日前她主動撤回上訴，全案判刑6月定讞。

李女在該付費網站化名「護師辣嬌」吸睛，行為十分開放活躍，經常應會員觀眾的要求做出露骨的性挑逗動作，還常在上班時間開直播視訊聊天、持按摩棒DIY，甚至將手伸入由其照護的老年人棉被內「打手槍」，為了增加流量點擊率、賺取贊助和禮物，無所不用其極，部分會員戲稱該地是「極樂養老院」，但也有反對聲音對她嚴詞批判。

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判決指出，2022年6月某日凌晨1點許，李女在長照中心內為1名腦病變、已被宣告禁治產的住民阿伯「打手槍」，並於付費直播網站公然直播猥褻過程，獲取約1萬元的分成。

檢警接獲檢舉分案調查，李女到案後坦言在安養中心開直播傳送猥褻畫面，起初她辯稱只是「做動作」做做樣子，沒有真的公然碰觸敏感帶，但被移送台南地檢署後，她改口認罪。檢方依妨害性自主罪起訴，台南地院一審依乘機猥褻罪將李女判刑9月。

李女上訴二審後，去年7月與被害人的家屬約定分10期賠償共15萬元，並先支付第1期1萬5000元，台南高分院依此認定，李女尚知悔悟、犯後態度尚可，考量她從事護理師，月薪3萬多元、未婚無子女，有固定拿孝親費給父母，並須償還父母先前幫她還的債務，改判6月徒刑，得易科罰金。

李女上訴三審，但她日前主動撤回上訴，由於檢方也未上訴，全案依二審判決確定。

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