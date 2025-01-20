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    4月大女嬰獨留在家活活餓死！單親媽涉殺人罪起訴續押

    活活餓死4月大女嬰，陳姓女子被橋頭地檢署依殺人罪嫌偵結起訴。（資料照）

    活活餓死4月大女嬰，陳姓女子被橋頭地檢署依殺人罪嫌偵結起訴。（資料照）

    2025/01/20 11:27

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市31歲陳姓女子獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒，去年9月15日僅帶大女兒回娘家，4個月大女嬰獨留在租處7天活活被餓死，檢方向法院聲請羈押獲准，全案橋頭地檢署偵結，依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴陳女，建請法官依兒少法加重量刑，經移審橋頭地方法院裁准續押。

    經查，31歲陳女在高雄市大社區租房屋，去年初未婚生子，女嬰4個月大後，竟把她獨自留在家裡，7天後返家發現女嬰已死亡。檢方指出，女嬰受有飢餓及脫水、臟器萎縮、全身脂肪組織減少、肝細胞內幾無肝醣、腎小管肌球蛋白堆積及腦髓腫脹等營養不良致死。

    據了解，陳女去年5月生產後，因無力支付住院費用，社會局接獲醫院通報，協助租屋、領取單親補助、媒合嬰幼兒用品，6月及8月先後將2名女兒送托嬰中心照顧，直到9月初都正常，陳女也無情緒問題，後來托嬰中心因腸病毒疫情停課，9月18日復課時，陳女曾依規定請假。

    陳女9月15日只帶大女兒回娘家．並向家人謊稱小女兒委託朋友照顧，所以家人沒有起疑，直到23日帶大女兒回到租屋處，見小女兒趴在嬰兒床，她給予翻正後，赫見臉部發黑、身體僵硬，再送大女兒去托嬰中心才告知小女兒疑似死亡。

    全案橋頭地檢署主任檢察官施家榮啟動婦幼保護小組，經指揮警方深入調查，傳喚死者生父及證人到案訊問，同時查扣監視器仔細分析後，聲請羈押被告，與「國民法官專責小組」開啟「偵查公訴合作模式」，順利突破案情，全案依殺人罪偵結起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，建請加重其刑。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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