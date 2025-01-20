闖台科大校內偷學生筆電 竊賊變裝仍被識破

戴男跑到國立台灣科技大學校內，四處尋找偷竊目標後，竟直闖入其中1間實驗室，竊取學生電腦及多項設備，價值約9萬元。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/20 11:25

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市戴姓男子跑到國立台灣科技大學校內，四處尋找偷竊目標後，竟直闖入其中1間實驗室，竊取學生電腦及多項設備，價值約9萬元，警方獲報成立專案小組追查，過濾多支監視器掌握戴男身分，並持拘票、搜索票將其逮捕，搜出遭竊物品後送辦，警方於今日公布影像及說明。

大安警分局調查，64歲戴男為電腦技術人員退休，他在去年底清晨，跑到台科大校內四處閒晃，發現工程館大樓其中1間實驗室窗戶沒關，進入後便將2台筆記型電腦及硬碟、主機板、處理器、顯示卡等14項電腦設備竊走，犯案後返回中山區住處時，還將外套及帽子脫掉，藉此躲避警方查緝。

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據指出，獲報立即成立專案小組與校方配合，並在案發現場進行勘查採證，擴大調閱周邊監視器影像後，發現1名男子變裝行跡可疑，掌握戴嫌身分及住處，於上週持搜索票及拘票將其查緝到案，並查扣失竊電腦等物品。

警詢時，戴嫌辯稱只是偷好玩，並沒有將電腦變賣，詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。警方呼籲，年關將近，民眾對於個人財物應妥善保管提高警覺，避免讓有心人有機可趁。

戴嫌將2台筆記型電腦及硬碟、主機板、處理器、顯示卡等14項電腦設備竊走，價值約9萬元。（記者陸運鋒翻攝）

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