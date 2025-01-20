台中逢甲娃娃機店連遭竊 警鎖定「鴨舌帽慣犯」

警方鎖定戴鴨舌帽犯案的郭姓慣竊。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/01/20 10:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子涉嫌於去年底和今年初，接連在逢甲商圈某商場內犯下竊案，破壞多家店內的娃娃機偷取零錢與商品，造成商家近6萬元損失，店家除將相關影像公開至社群平台並報案，警方經過濾監視器，近日已鎖定一名頭戴鴨舌帽犯案的慣竊，將進一步查緝到案究辦。

台中市第六分局今天指出，該分局西屯所接獲報案，指去年12月31日及今年1月8日，逢甲商圈某商場內的娃娃機及兌幣機多次遭竊，商家損失嚴重，警方隨後展開調查，確認遭竊機台被破壞，並損失大量零錢及商品，總計金額約5.9萬元。

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警方透過監視器畫面過濾，鎖定頭戴鴨舌帽、43歲的郭姓慣竊涉嫌重大，目前已掌握兩起相關案件，將進一步查緝到案，同時擴大清查，調查郭男是否涉及其他類似竊案，進一步追查完整犯罪事證。

第六分局長周俊銘表示，為確保市民安心生活，警方在「加強重要節日安全維護工作」期間將強化肅竊勤務，絕不容忍不法行為挑戰公權力，並誓言全面追查，將犯罪分子繩之以法，維護城市治安。

竊賊破壞娃娃機竊取財物。（擷自「社會事新聞影音」）

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