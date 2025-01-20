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    首頁　>　社會

    酒駕男上完廁所仍超標 控警違法施測踢到鐵板

    潘姓酒駕男遇警攔查跑回家上廁所後再酒測，一樣超標，被判刑7個月。（資料照）

    潘姓酒駕男遇警攔查跑回家上廁所後再酒測，一樣超標，被判刑7個月。（資料照）

    2025/01/20 10:01

    〔記者李立法／屏東報導〕潘姓男子酒後騎機車未扣安全帽扣環遇警攔查，潘男卻未停車受檢直接騎回家，警察追到家門口才攔下潘男，聞出身上有酒味，要求酒測時，潘男突感肚子痛，要求上完廁所後再接受酒測，結果還是超標，達0.49毫克，被依公共危險罪送辦，潘男卻控訴警方酒測程序違法，酒測紀錄不具證據能力，屏東地院認為警方酒測合法，判處潘男7個月徒刑，可上訴。

    有酒駕前科的潘姓男子，去年9月間酒後騎機車上路未扣安全帽扣環遇警攔查，潘男卻未停車，直接騎回家，警察追到潘男家門前才攔下他，聞出身上有酒味，於是要求酒測，潘男卻以肚子痛為由，要求上完廁所後再酒測，結果還是超標，達0.49毫克，被警方依公共危險罪送辦。

    潘男與輔佐人卻辯稱警察攔查處為私人土地，員警不得在私人空間進行酒測，潘男拒絕酒測，員警仍強迫施測，酒測程序違法，故酒測紀錄不具證據能力。

    屏東地院檢視警方執法錄影畫面後，認為員警攔停潘男處為潘男住宅前空地，員警以酒測器施測過程平和，潘男並自願隨員警走向警車，未見有何拒絕酒測行為，潘男與其輔佐人事後所辯自非可採，潘男吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，累犯，處有期徒刑7月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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