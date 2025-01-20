全面巡守轄區45家金融機構 清水警讓民眾安心提存款過好年

清水警分局今起開始規劃警力巡守45處金融機構，讓民眾安心過好年。（圖由民眾提供）

2025/01/20 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲區，金融機構高達45家，農曆春節將近，為加強114年加強重要節日安全維護工作，為守護民眾提領、存款安全，清水警分局今起開始規劃警力巡守45處金融機構，讓民眾安心過好年。

警方表示，遇臨櫃匯款轉帳、大筆金額匯款、不正常海外匯款、神色緊張等民眾，呼籲銀行行員通報轄區派出所，警方將到場了解原因，告知民眾詐騙集團手法，攔阻詐騙案件，保住民眾荷包；若有可疑來電亦可撥打165反詐騙專線或110求證，杜絶詐騙。警方亦提醒民眾若有大量提（存）款亦可向鄰近派出所申請警方協助護送。

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清水警分局長蔡慶星表示，春節連續假日舉家外出旅遊，民眾可撥打110電話或至轄區各分駐（派出）所請警方協助維護其家戶住居安全，警方受理後，會現地勘查申請人的住宅周邊，以設立巡邏箱或納入巡邏線等方式，加強巡邏及列為守望巡簽要點，並結合加強重要節日安全維護工作運用民防、義警等民力，發揮社區守望相助精神，確保民眾家戶財產安全。

清水警分局今起開始規劃警力巡守45處金融機構，讓民眾安心過好年。（圖由民眾提供）

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