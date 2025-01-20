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    首頁　>　社會

    車禍影像曝光！苗栗頭份廂型車撞倒紅綠燈 駕駛送醫不治

    陳姓男子駕駛廂型車，行經苗栗縣頭份市中華路段，不明原因自撞路旁紅綠燈桿翻覆，造成紅綠燈桿倒塌。（圖由消防提供）

    陳姓男子駕駛廂型車，行經苗栗縣頭份市中華路段，不明原因自撞路旁紅綠燈桿翻覆，造成紅綠燈桿倒塌。（圖由消防提供）

    2025/01/20 09:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕52歲陳姓男子昨（19日）駕駛廂型車，行經苗栗縣頭份市中華路段，不明原因自撞路旁紅綠燈桿翻覆，造成紅綠燈桿倒塌，陳男受困變形駕駛座內，經消防人員搶救出，失去生命跡象，送醫不治。事故過程被後方行車紀錄器錄下，詳細肇事原因有待檢警今天相驗釐清。

    苗栗縣政府消防局於19日下午3點許獲報，指頭份市中華路443號凌巨科技前，有廂型車撞擊紅綠燈桿翻覆事故，派遣頭份分隊人車前往救援，消防人員到場，紅綠燈桿被撞倒，陳男受困廂型車駕駛座，雙腳被變形車頭夾住，意識模糊，經動用破壞器材救出，失去生命跡象，緊急送醫不治。

    轄區頭份警分局調查，陳男駕駛廂型車沿中華路外側車道由南往北行進，於中華路430巷口前，車輛不明原因往右側偏移，自撞道路右側的行車管制號誌桿，造成車輛翻覆、號誌桿倒塌。事故經過被後方車輛行車紀錄器錄下。

    頭份警分局表示，詳細肇事原因有待檢警今天相驗釐清，同時呼籲汽車駕駛人需注意車前狀況，小心駕駛，請勿疲勞駕駛。

    駕駛陳男被救出時，已失去生命跡象，救護人員施以CPR。（圖由消防提供）

    駕駛陳男被救出時，已失去生命跡象，救護人員施以CPR。（圖由消防提供）

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