假車禍真行凶！台中3煞狼牙棒毆人夫濺血 收10萬委託費下場曝

施男等3人當街持狼牙棒等器具痛毆葉男成傷。（資料照）

2025/01/20 00:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區天津商圈前年發生一起暴力事件，施姓男子等3人製造假車禍後，分持狼牙棒、鋁棒，當街將葉姓人夫打到骨折濺血，經查，施男係收取10萬元做為委託費尋仇，案經台中地院審理，法官痛斥3人暴戾之氣甚巨，釀社會恐慌，依重傷害未遂罪各判4年1月至4年3月不等徒刑。

這起暴力事件發生在前年11月18日下午，台中市第二分局當時接獲民眾報案，北區天津路、青島路口有4人在打架，立即啟動快打優勢警力查處，經初步了解，係葉男開車載妻子行經北區天津路一段，綠燈剛起步時遭後車追撞，下車查看遭撞情況時，後車轎車同為20歲的施男、吳男及21歲的蘇男等3人下車後架住葉男。

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過程中施上前勒住葉脖子，吳、蘇再分別持狼牙棒、鋁棒及榔頭痛毆，不顧葉的妻子旁尖叫制止，葉當街被打到四肢擦挫傷、骨折，緊急送往中國附醫治療，所幸無生命危險，而警方到場後，見施等人不只當街打人，還波及一旁3輛汽機車，其中一人被壓制後還想起身反抗，被員警當場喝斥「幹嘛要站起來！不要動！這麼囂張！」。

經調查，雙方初步供稱互不認識，葉男表示未與人結仇，也沒有債務問題，不知為何被爆打，但警方持保留態度，不排除是利用小車禍藉故尋仇傷人，經持續深入調查，施男等3人為台南人，未發現在台中市有活動記錄，施男這才鬆口坦承，與被害人有金錢糾紛，策劃本案並找來另2人共同犯案。

但檢警調查，施男因身分不詳綽號「阿榮」之人和葉男有金錢糾紛，施受阿榮以10萬元委託再找蘇姓、吳姓男子聯手製造假車禍後毆打葉，法院審酌，3人和葉不認識，僅因他人糾紛及為取得報酬就傷人，又在人來人往路旁圍毆、追逐，其等展露暴戾之氣甚巨，造成人心恐慌，犯後又避重就輕，依重傷害未遂罪各判4年1月至4年3月不等徒刑。

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