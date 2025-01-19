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    首頁　>　社會

    台中勤美商圈上演疊車秀 小黃「騎」上BMW秒成拍照熱點

    BMW休旅車與小黃碰撞，小黃竟不偏不倚「騎上」BMW引擎蓋。（民眾提供）

    BMW休旅車與小黃碰撞，小黃竟不偏不倚「騎上」BMW引擎蓋。（民眾提供）

    2025/01/19 22:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市勤美商圈今晚熱鬧非凡，不是因為活動，而是一起堪稱「疊車奇觀」的交通事故，一輛BMW休旅車剛從路邊起步，就與一輛疾駛而至的小黃碰撞，這一撞小黃竟不偏不倚「騎上」BMW引擎蓋，驚人的畫面讓路人目瞪口呆，民眾紛掏出手機自拍，瞬成熱點。

    這起事故發生在今晚7點多，地點在西區勤美商圈綠園道附近，經查，39歲曾姓男子當時駕駛BMW休旅車，從公益路一段路旁起步，準備切入外側車道往英才路方向行駛，此時，後方另輛由50歲王姓運將駕駛的計程車，則是同向由公益路155巷沿公益路一段外側車道往英才路方向行駛，結果雙方在事故地點發生碰撞。

    這一撞造成計程車右前車頭，竟直接騎上休旅車左前車身引擎蓋上，瞬間成了勤美路旁最吸睛裝置藝術，現場雖一片混亂，但兩位駕駛情況相對幸運，經檢測，雙方皆無飲酒反應，但計程車運將腰部挫傷，經送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險，曾男則毫髮無傷。

    由於事故發生在晚間交通尖峰，外側車道被短暫封鎖，造成車流回堵，但最搶戲的不是堵車，而是計程車「疊」上BMW奇景，不少路人紛紛駐足圍觀拍照，而確實肇因及責任歸屬，將由警方進一步分析鑑定釐清。

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