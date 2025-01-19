17歲傳播妹酒吧醉倒 3人撿屍摩鐵輪姦判刑

被告洪男等3人趁未成年傳播妹醉倒，帶往摩鐵涉嫌輪姦，被高雄高分院判囚。（情境照）

2025/01/19 22:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市洪姓、邱姓和蔡姓等3人，在酒吧與未成年傳播妹甲女飲酒作樂，並趁她酒醉載往摩鐵涉嫌輪姦，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，分別判處3年至4年半不等徒刑。

判決書指出，2021年10月4日凌晨，被告洪姓、邱姓和蔡姓等3人，在新興區民生一路某酒吧，與17歲傳播妹飲酒後，見她不勝酒力醉倒，竟萌生淫念，先由邱、蔡載往苓雅區摩鐵。

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邱等人抵達後，由他辦妥入住登記手續，蔡則和隨後前來會合的洪男，合力將甲女抱下車進入房間，涉嫌輪流性侵得逞，始陸續離開。後因甲女的汪姓友人遲遲未連繫上她，依手機定位到旅館，始發現她躺在床上，衣衫不整且意識不清，於是向苓雅分局報案。

警方傳喚洪等3人到案說明後，依涉嫌妨害性自主罪，函送高雄地檢署偵查、起訴。地院審酌洪等人均認罪，各判處有期徒刑4年6月，3人均不服上訴後，其中邱男改口辯稱，當時甲女清醒，是合意性交，否認犯行﹔洪男則僅承認強制猥褻，並未性侵。

高雄高分院開庭調查後，認為洪、邱所辯不足採信，仍然判處4年6月徒刑﹔而蔡因認罪、真心悔悟，並達成和解，從輕改判處3年徒刑，均可上訴。

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