生命殞落！找錯錢遭囚禁蹲窗台 弱智妹墜樓亡姊判刑

弱智妹找錯錢，吳女將她囚禁在窗台後，害她墜樓死亡，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/01/19 21:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市吳姓女子因弱智妹妹找錯錢，涉嫌持木棍毆打，還私行拘禁在窗台，其妹因踩空墜樓死亡，被地院國民法官庭認定觸犯兩罪，分別依妨害自由致死等罪，判處9年3月和9月徒刑，並未併執行刑，她不服上訴，被高雄高分院駁回。

判決書指出，被告吳女在租處附近賣烤玉米，妹妹則幫忙照料，並因數學不好、找錯錢，常被姊姊辱罵，甚至被她拿木棍、衣架修理。

請繼續往下閱讀...

2022年2月7日上午7點多，吳女因妹妹算錯數學，喝令她到8樓窗戶外的窗台蹲坐反省，並自屋內將窗戶反鎖，關了一陣子才釋放。

同月19日上午8點多，吳女在外飲酒返家後，見妹妹在客廳，涉嫌辱罵「妳怎麼不去死一死、笨蛋、白痴」等語隨後，又以衣架毆打她10數下，再命其爬至窗台蹲坐後反鎖，自己則服用安眠藥回房睡覺。

妹妹在狹窄鋁製窗台上蹲了1個多小時後想回房，不料踩空墜落至1樓防火巷，經鄰居報警送醫急救，回天乏術。

高雄地院國民法官庭認定吳女觸犯妨害自由致死罪和妨害自由罪，分別判處有期徒刑9年3月和9月。吳女不服上訴，否認犯行，高雄高分院調查，原審認用法，並無不妥，判決駁回，尚未定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法