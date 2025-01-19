中國權宜輪拖斷我海纜未被扣船 海巡署：未來優先帶返偵辦

中國權宜輪「順興39」貨船（見圖）涉嫌拖斷我基隆港外國際海纜後關閉船舶自動識別系統（AIS）逃逸。（資料照）

2025/01/19 19:26

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內幕》航港局拒中國權宜輪入港 海巡署未通知國安會逕放船

〔記者姚岳宏／台北報導〕有關喀麥隆籍中國權宜輪「順興39」本月3日涉拖斷基隆港外海底電纜，事後行蹤成謎，外界質疑查緝過程問題很多，對此海洋委員會已召開跨部會議亡羊補牢，明確規範海巡艦艇查緝SOP，未來海巡署執行類似案件扣船進港部分已無疑義，會持續加強執法及蒐證，優先將案船帶返偵辦，以確保國家安全。

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海洋委員會為免再有爭議，本月6日已邀集相關單位召開跨部會協商會議，未來中華電信初判屬外力或疑似外力破壞海纜案件，海巡署接獲通報後，會依雷達回放及中華電信提供經緯度，調派艦艇前往查處，優先扣留涉案船舶，報請檢察官指揮偵辦，航港局需協調船席供涉案船舶泊靠。

另外也請交通部及航港局修正《船舶法》，針對未正確開啟AIS船舶課予罰則，同時請航港局加強次級權宜船管理，並將黑名單提供海巡署作為加強關注的重點目標。

會中另決定，具中資背景權宜輪的管理，請陸委會邀集有關單位，依「兩岸人民關係條例」第30條第2項規定研議妥處，未來應處海纜案件，相關機關應透過管道，通報鄰近有關國家共同防堵，善盡我國國際責任。

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