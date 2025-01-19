為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    處理情侶糾紛讓男拿槍靠近挨指「憨憨」 南警：加強教育訓練

    40歲黎姓男子（中者）交付一把鋼珠空氣槍給南市五分局員警。（取自網路社群）

    40歲黎姓男子（中者）交付一把鋼珠空氣槍給南市五分局員警。（取自網路社群）

    2025/01/19 18:02

    〔記者王俊忠／台南報導〕19日凌晨3點多，台南市警局第五分局接獲民眾報案指北區實踐街巷弄內有男女在爭吵、妨害安寧，員警趕赴現場、發現有兩男兩女為了其中1對情侶分手問題在爭吵。員警詢問有無違禁物品，要與女友分手的40歲黎姓男子主動交出1把鋼珠空氣槍，被附近民眾側錄上網指「員警竟讓對方拿槍靠近，若是制式手槍，『鴿子（指警察）』可能趴了」！

    對於民眾網友疑慮，南市警五分局說，員警遇到當事人持有槍械等危險物品時，的確應提高警覺、以較高的警戒心面對，不宜過於輕忽。對此案到場處置的員警在處理過程涉及疏失部分，已做行政調查，並會對員警同仁加強教育、訓練。

    警方表示，黎男交付的1把鋼珠空氣槍是具有「小鋼瓶」，外觀明顯不是真的手槍，且初步經鑑定不具有殺傷力。但黎男拿槍械外觀物品在馬路街頭上把弄，有違反社會秩序維護法之虞，警方依違反社維法將黎男帶回送辦；另1男2女則未帶回查辦。

    南市警五分局副分局長吳秉蒼呼籲民眾切勿藉故滋生事端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，會秉持除惡務盡，維護市民安心的生活環境。

    40歲黎姓男子（右一）在員警面前舉起鋼珠空氣槍試開，證明那是空氣玩具槍不是真槍。（取自網路社群）

    40歲黎姓男子（右一）在員警面前舉起鋼珠空氣槍試開，證明那是空氣玩具槍不是真槍。（取自網路社群）

    40歲黎姓男子交給南市五分局員警的一把鋼珠空氣槍，是具有鋼瓶裝置的。（警方提供）

    40歲黎姓男子交給南市五分局員警的一把鋼珠空氣槍，是具有鋼瓶裝置的。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播