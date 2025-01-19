嘉義市新增4處科技執法路口 嘉女前取締不停讓行人

嘉義市垂楊路與文化路口偶有車輛未暫停讓行人優先通行導致車禍事故，市警察局新增科技執法。（記者王善嬿攝）

2025/01/19 17:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府警察局2020年啟用智慧科技執法，取締違規成效佳，今年持續新增4處科技執法路口，其中垂楊路與文化路口、嘉義女中前，依肇事事故成因分析，多數為未禮讓行人致行人受傷事故，增設科技執法，保護行人安全。

嘉市警局2020年4月自中山路啟用科技執法，陸續建置11處智慧型執法系統，取締違規迴轉、不停讓行人、轉彎未依規定等行為；2023年、2024年再建置如忠孝路與保健街口、文化路與興達路、博愛路口，以及國華街與崇文街口等處，此次再新增4處，智慧科技執法路口增為共19處。

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嘉義市警察局交通隊長黃國欽表示，建置智慧科技執法的路口，是因交通事故較多，再分析肇事成因樣態進行執法取締，此次新增4處科技執法路口，包括垂楊路與文化路口，將取締不暫停讓行人先行通過者；忠孝路與義教街口，取締機車未依規定兩段式左轉；忠孝路與博東路口，取締機車未依規定兩段式左轉；高鐵大道與埤竹路口，因道路劃分快、慢車道，取締快車道右轉，均經過2個月宣導期，今年元月起執法。

嘉義市高鐵大道與埤竹路口科技執法上路，取締快車道右轉。（記者王善嬿攝）

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