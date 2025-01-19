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    首頁　>　社會

    北市和平高中工地 越南移工陳屍宿舍

    台北市和平高中工地今早發生死亡案件，越南籍李姓移工被同事發現在宿舍輕生，現場經警方勘驗，並未發現打鬥跡象，初步研判沒有外力介入。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市和平高中工地今早發生死亡案件，越南籍李姓移工被同事發現在宿舍輕生，現場經警方勘驗，並未發現打鬥跡象，初步研判沒有外力介入。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/01/19 17:12

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市立和平高級中學內工地今天早上7時許，發生移工死亡案件，越南籍李姓移工被同事發現在宿舍輕生後，隨即通報警方前來，經警方勘驗，現場並未發現打鬥跡象，初步研判無外力介入，已通知家屬製作筆錄，詳細原因仍有待進一步釐清。

    據了解，23歲越南籍李姓男子來台工作一年多，為北市和平高中新建教學大樓移工，他原本在今早8時要上工，但直到7時許仍未出現吃早餐，同事便前往宿舍查看，才驚覺李男已經輕生死亡，警方獲報到場後，發現李男已經沒有生命跡象，隨即封鎖現場採證。

    由於有讀者向本報爆料，該名移工疑似遭到霸凌而輕生，記者向警方查證後，李男的工地主任及同事向警方說，李男平時表現正常、沒有異狀，與同事間的相處也不錯，也有告知他若遇到問題可以向主任反映，甚至昨晚還跟其他同事一起喝啤酒，看不出來有被霸凌的情況，會發生這樣的事也感到意外。

    據指出，鑑識人員在場勘驗後，並未發現李男身上有明顯外傷，現場也無打鬥凌亂跡象，初步判斷沒有外力介入，至於李男詳細死因及原因，仍有待檢方進一步相驗。

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