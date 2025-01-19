漏拆1根鋼釘害跌斷手腳骨 苗栗銅鑼婦人獲國賠62萬

因炮仗花牆緊鄰苗119縣道，鄉公所申請於路外施設交通錐，並以連桿串連，區隔人車，並考量交通錐可能受強風或車輛碰撞而傾倒、位移，把每個交通錐用2支鋼釘釘固。 （資料照）

2025/01/19 16:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉環保公園，是知名的炮仗花賞花景點。銅鑼鄉公所於去年花季結束後，撤除交維設施，卻漏拆1根固定交通錐的鋼釘凸起路面約5公分，害一名晨運婦人跌跤摔斷手腳骨。公所自知理虧，召開第一次國家賠償事件處理委員會調處，雙方達成協議，賠償婦人62萬元。

銅鑼鄉公所於20多年前推動環境綠美化，在環保公園駁坎廣植炮仗花。每逢新春炮仗花開，炮仗花爬滿整面駁坎，有如黃橙瀑布，綿延約400公尺，鮮豔耀眼、十分壯觀，吸引遊客造訪。

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因炮仗花牆緊鄰苗119縣道，鄉公所為維護賞花民眾安全，向苗栗縣政府申請苗119縣道路外施設交通錐，並以連桿串連，規劃為範圍長約350公尺的賞花區。鄉公所考量交通錐可能受強風或車輛碰撞而傾倒、位移，把每個交通錐用2支鋼釘釘固。

去年4月3日，炮仗花季結束，公所派員將相關交維設施撤除；不料，隔天清晨，黃姓婦人前往晨運，被公所人員遺漏拆除的一根凸出路面約5公分的鋼釘絆倒，摔斷左手、左腿骨，休養3個月。

黃婦主張因公所疏失，害她跌倒受傷，求償醫療住院費用16萬8412元、居家看護費用25萬2000元及精神慰撫金27萬元，共計69萬412元。

案經鄉公所調查，自知理虧，召開第一次國家賠償事件處理委員會調處，雙方達成協議，由公所賠償婦人62萬元。因鄉公所過去對於民眾請求國家賠償項目預算僅編列2萬元，遂於去年底臨時會提案墊付並追加預算，由代表會表決通過。

苗栗縣銅鑼鄉環保公園，是知名的炮仗花賞花景點。（資料照）

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