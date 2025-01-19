酒醉大鬧KTV被警噴辣椒水 送醫還恐嚇醫護人員 2男被判刑

警方獲報，趕到醫院將犯嫌帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

2025/01/19 15:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕周、陸姓民眾二人於前年12月6日深夜，因親友在KTV鬧事被警方噴灑辣椒水，隨後陪同到基隆醫院急診室。周、陸二人因不滿護理師態度，竟對醫事人員恐嚇、咆哮，所幸及時被工友制止，院方隨即報警對二人提出告訴。基隆地院近日審結，認定周、陸二人行為已違反醫療法，分別判處有期徒刑2、3月，得易科罰金。

檢警調查，陸姓民眾於案發時因不滿許姓護理師態度，明知對方仍在進行急診檢傷醫療業務，卻仍對其咆哮，周姓民眾見狀也跟著加入咆哮行列。二人一邊以手指櫃台內的許姓護理師，一邊衝向櫃台，幸及時被後方女性友人拉住，但陸姓民眾卻又再度衝向櫃台，還好吳姓工友出面阻攔。

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兩人卻不願罷休，仍在現場繼續咆哮，妨害許姓護理師執行醫療業務，在場其他醫護人員決定報警處理。警方將兩人帶回訊問，二人坦承有在醫院對護理師咆哮，並出言恐嚇，隨即將周、陸二人依涉犯醫療法移送基隆檢署偵辦；檢察官訊後，依法將二人起訴。

法官審理後，認定兩人在醫院急診室內，以恐嚇方式，妨害正在執行檢傷急診的護理師，影響對其他患者醫療行為，破壞醫療環境與醫事人員執行醫療業務安全保障，更損害醫病關係，其中又以陸男更為嚴重。考量兩人犯罪動機、目的、手段及事後已坦承犯行等情狀，分別判處周、陸二人有期徒刑2、3月，得易科罰金6、9萬元。

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