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    首頁　>　社會

    播國有器官遭死亡恐嚇 彰基總院長陳穆寬：做正確的事

    彰基播映《國有器官》紀錄片遭爆炸物恐嚇威脅，彰基譴責暴力。（彰基提供）

    彰基播映《國有器官》紀錄片遭爆炸物恐嚇威脅，彰基譴責暴力。（彰基提供）

    2025/01/19 15:12

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫學中心日前播映兩場《國有器官》紀錄片，供院內員工觀賞，不料收到恐嚇信威脅在院內放置多顆爆炸物，要讓醫院血流成河。警方據報已展開追查，彰基總院長陳穆寬今天（19日）強調，他們已經播映多場，是在「做正確的事」，未來如有需要還會持續播映，不會向恐嚇威脅妥協。

    彰基13日在醫學中心安排播放2場次《國有器官》紀錄片給院內員工、醫護人員觀賞，外科部則在1月15日對非法器官交易公開聲明反對，不料卻在1月17日收到恐嚇信，威脅未來都不能安排「國有器官」影片的播放，否則將引爆爆炸物，把彰基炸成為血流成河的廢墟。

    經警方擴大搜索，未在彰基發現可疑物品，正循信件來源的IP位址追查涉案者。

    彰基總院長陳穆寬今天對此指出，他們其實已經播放多場《國有器官》紀錄片供院內員工觀賞，13日是最後播映的場次，不知為何會有人在17日留言恐嚇威脅，希望警方將留言者揪出；他們只是在「做正確的事」，未來若有需要，會再視狀況繼續播映，不會向恐嚇威脅妥協。

    彰化警分局則表示，警方持金屬探測器與彰基保全人員前往院區內可疑處所巡視，均未發現有爆裂物情形。警方將會加強彰基周邊巡邏，未來彰基如有接獲相關訊息，將派員配合醫院加強巡守。

    彰基接獲爆炸物恐嚇威脅，立即報警處理。（記者湯世名攝）

    彰基接獲爆炸物恐嚇威脅，立即報警處理。（記者湯世名攝）

    彰基在醫學中心播放2場次《國有器官》紀錄片給院內員工、醫護人員觀賞，不料接獲死亡威脅。（彰基提供）

    彰基在醫學中心播放2場次《國有器官》紀錄片給院內員工、醫護人員觀賞，不料接獲死亡威脅。（彰基提供）

    彰基因為播映國有器官遭死亡恐嚇，彰基總院長陳穆寬強調是在做正確的事。（資料照）

    彰基因為播映國有器官遭死亡恐嚇，彰基總院長陳穆寬強調是在做正確的事。（資料照）

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