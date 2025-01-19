桃園八德介壽路接連發生公車、小黃撞擊路邊事故

桃園市八德區介壽路一段，18日晚間發生公車逆向撞進民宅事故。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/01/19 14:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區介壽路一段接連發生公車、計程車撞及路邊事故，肇禍原因疑似都是駕駛身體不適導致！

18日晚間6點多，八德區介壽路一段366號前，發生公車逆向撞擊民宅意外，造成1位民眾受傷、6輛機車受損，民宅前方招牌也被撞倒，附近監視器拍下事發過程，當時該路段車流量大，李姓駕駛所開的公車，行經路口後開始緩緩偏離到對向車道，一路逆向前行撞擊民宅後停止，現場造成1位民眾輕傷、6輛機車受損，，李姓駕駛經酒測呼氣值為零，疑似因身體不適釀禍。

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另於今（19）日上午8點多，八德區介壽路一段627號前，68歲廖姓計程車駕駛也因身體不適，車輛突然偏移撞擊路旁電線桿，由於該處鄰近捷運綠線工地，事故造成後方車流回堵，警方獲報後立即趕往現場處理並施以交管，廖姓駕駛無明顯外傷、酒測值為0。

警方表示，2起事故詳細肇事原因仍待釐清，呼籲駕駛車輛上路，務必注意自身身體狀況，以維護道路交通安全。

桃園市八德區介壽路一段，18日晚間發生公車逆向撞進民宅事故。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市八德區介壽路一段19日上午發生計程車撞擊路邊電線桿事故。（記者鄭淑婷翻攝）

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