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    首頁　>　社會

    泰籍男愛改造槍械 住家後方鐵皮屋成地下改造工廠

    泰國籍張姓男子（中）涉嫌改造槍械被逮。（圖由南市刑大提供）

    泰國籍張姓男子（中）涉嫌改造槍械被逮。（圖由南市刑大提供）

    2025/01/19 15:44

    〔記者楊金城／台南報導〕35歲泰國籍張姓男子娶了台灣媳婦，依親來台，竟將雲林縣林內鄉住家後方鐵皮屋改成自己的改造槍枝開心工廠，自學改槍，上週被台南市刑警大隊偵三隊和基隆市刑警大隊偵一隊偵破，查扣2把改造長槍和槍管、改造工具，雲林檢方聲請羈押，今被限制住居。

    警方執行網路巡邏，發現張男透過網路購買槍枝零組件及改造槍枝器具，追查確認張男身分。

    張男依親來台後，擔任鐵工廠技術員，因從小對槍枝充滿興趣，向泰國朋友討教學習如何改造槍彈，再上網學習精進改槍技術，連槍托也會製作，把住宅後方鐵皮屋改成改造槍枝地下工廠。泰國移工也會請他代工組槍，他樂得改槍從中賺工錢。

    南警經調閱數百支監視器，以車追人，破獲張男非法改造槍枝工廠，發現張嫌在住宅後方鐵皮屋內放置大批改造槍枝材料及黑色火藥，高溫日曬下，張嫌完全不顧火藥恐爆炸危及妻小的安危，簡直拿生命開玩笑。

    南市刑大將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送雲林地檢署偵辦。檢方聲押後，地院裁定限制住居，警方目前溯源追查擴大偵辦改造槍去向、零件來源。

    南警破獲地下槍械改造工廠，查扣2把改造長槍和槍管、改造工具。（圖由南市刑大提供）

    南警破獲地下槍械改造工廠，查扣2把改造長槍和槍管、改造工具。（圖由南市刑大提供）

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