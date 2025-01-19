台中大貨車沿路漏油 女騎士載小孩慘摔滿身傷

台中太平一輛大貨車今天清晨行經太平永豐路時沿路漏油，地面都是油漬，造成行經騎士摔車，現場圍起警示錐。（記者陳建志攝）

2025/01/19 12:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平今天上午，疑似有大貨車沿路漏油，從永豐路沿著永豐路398巷，路面都是油漬，因下雨地面更顯濕滑，造成路過好幾輛機車摔車，其中一名女騎士還載著小孩雙雙跌倒在地四肢擦挫傷，太平分局獲報趕緊通知清潔隊來處理，目前調閱監視器鎖定一輛大貨車追查，將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

台中太平區永豐路今天上午8點左右，民眾發現永豐路一路進入永豐路398巷，疑似有貨車漏油，造成地面都是油漬，因清晨下雨讓地面更顯濕滑，有路過騎士因此摔車。

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其中一名楊姓女子，載著小孩行經該處時，因地面濕滑摔車，除機車倒地，自己也四肢擦挫傷，所幸小孩無大礙。

一旁的陳姓檳榔攤老闆表示，早上8點左右來開店時，就發現前面永豐路都是油漬，因清晨有下雨地面更顯濕滑，至少有兩輛機車因此摔車，還有好幾輛機車到了路口龍頭晃動差點摔車，自己擔心有人摔車，拿水管在永豐路和永豐路398巷口沖了快1小時想把油漬沖掉，直到9點多有清潔隊來處理，才解決路面濕滑問題。

太平交通分隊長翁鉞勳表示，接獲民眾報案到場時，發現楊姓女騎士因油漬摔車，立刻在現場圍起交通錐示警，調閱監視器發現，共有兩輛機車摔倒，其中一名騎士疑似摔車後無大礙，起身後就自行離開沒有報案，目前已發現清晨7點30分左右，一輛大貨車疑似就是沿路漏油的元凶，已調閱車籍資料請車主到案說明，將依違反道交條例第30條1項2款開罰。

台中太平一輛大貨車今天清晨行經太平永豐路時沿路漏油，地面都是油漬，造成載小孩的女騎士摔車受傷。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

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