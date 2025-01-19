退休師、從商女誤信泰達幣投資被騙1千多萬 警逮3假幣商送辦

退休教師徐姓女子誤信投資虛擬貨幣，共交付8次款項400多萬給詐騙集團假幣商。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/19 11:34

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市退休女教師及另名從商的女子，去年10月在網路看見投資虛擬貨幣訊息，分別投入400餘萬及700餘萬元，等到過陣子要出金時，對方不是人間蒸發，不然就是無法出金，警方獲報後於1月中旬，循線將3名假幣商逮捕送辦，將持續擴大追查，警方於今日公布這2起案例及詐騙方式。

據了解，退休教師55歲徐姓女子，去年10月在臉書看見投資泰達幣廣告，點擊進入後被拉入LINE群組，對方進而可高獲利賺價差，徐女不疑有他，一共交付8次款項共453萬元給詐騙集團指派假幣商，直到要出金時，對方卻退出群組人間蒸發。

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無獨有偶，從商的46歲傅姓女子，10月時在社群Instagram（IG）遇到遭陌生人攀談，進而被洗腦投資虛擬貨幣可高獲利，並下載對方所提供APP後投入700多萬元，但到要獲利了結出金時，被對方以各種理由拖延，才驚覺受騙。

警方指出，去年12底及今年1月初接獲這2起詐騙報案後，調閱監視器並檢視被害人通聯擴大追查，於1月中旬，先後將自稱幣商的28歲黃姓、28歲陳姓及33歲陳姓男子查緝到案，發現3嫌均未依規定向金管會完成洗錢防制登記，依法不得提供虛擬資產服務，但仍向被害人稱可提供代購或交易虛擬貨幣，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方表示，政府為強化提供虛擬資產服務事業或人員之洗錢防制監管，已於去年7月31日修正通過洗錢防制法第6條，已增訂VASP洗錢防制登記制及非法業者刑事責任，並於去11月30日施行，未依規定向金管會完成洗錢防制登記者，尚不得提供虛擬資產服務，違者處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

警方呼籲，假投資、網路購物詐騙及假交友等，都是目前強力宣導民眾識別詐欺態樣，民眾若遇有可疑應撥打165反詐專線查證，避免落入詐騙集團圈套。

詐騙集團假幣商在社群軟體所刊登虛擬貨幣廣告。（記者陸運鋒翻攝）

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