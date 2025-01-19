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    沙鹿大火！阿嬤屋外跪求救命 祖父及小外孫葬身火窟

    火災現場屋外堆置大量物品。 （記者歐素美攝）

    火災現場屋外堆置大量物品。 （記者歐素美攝）

    2025/01/19 10:36

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區星河路一處民宅今天凌晨3點多發生大火，一家5口受傷送醫，其中，71歲祖父及14歲外孫因嚴重燒傷，不治身亡。鄰居表示，今天凌晨3點多，聽到吳家的王姓阿嬤在樓下跪求救命，才知吳家起火，趕緊協助報案，但發現時火勢已非常猛烈，其中，屋主的大兒子從頂樓往鄰居家順利逃生，大外孫也自行逃脫，屋主及小外孫則不幸葬身2樓。

    71歲吳姓屋主育有1男3女，大兒子未婚同住，3個女兒很少回來，其中，二女兒離婚後，將2個外孫帶回由阿公阿嬤照顧。吳姓屋主年輕時從事建築業，後來篤信神明，因此屋外堆置許多建築用品，屋內則堆放金紙及鞭炮。火災發生時一直聽到疑似鞭炮等爆裂聲響。

    一名鄰居說，今天凌晨3點45分左右，和朋友在家樓上聊天，突聽到王姓阿嬤在外尖叫救命，趕緊下樓查看，發現吳家已是熊熊大火，趕緊協助通報消防局救災。

    消防人員到場時，阿嬤及15歲的大外孫都已逃出來。阿嬤轉述，當晚大小外孫睡在客廳，她和丈夫及兒子睡在2樓，火災發生時她驚覺趕緊往下逃生，大外孫也跑出來，但小外孫卻往2樓逃並躲在廁所，大外孫一度要將小外孫拉出來，可惜火太大。

    隔壁鄰居表示，火災時見47歲吳男在頂樓要往其住家逃，他也準備開門讓吳男進入屋內，惜火勢延燒到他住家3樓的門，吳男進不去，他趕緊再請隔壁鄰居開門，吳男才從隔壁的房子下樓順利逃生。

    消防局獲報到場救災，於5點24分撲滅火勢。清理火場時，在2樓陽台發現吳姓屋主，2樓廁所發現小外孫，2人嚴重燒傷，經送往梧棲童綜合院急救後仍不治，警方表示，現場沒有人為縱火跡證，全案將報請台中地檢署相驗；消防局鑑識人員今天上午到場調查，以釐清火災發生原因。

    鑑識人員到場調查，以釐清火災原因。（記者歐素美攝）

    鑑識人員到場調查，以釐清火災原因。（記者歐素美攝）

    發生火災的吳家，住在巷子裡，為2層樓的磚造房子。（記者歐素美攝）ps請直立

    發生火災的吳家，住在巷子裡，為2層樓的磚造房子。（記者歐素美攝）ps請直立

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