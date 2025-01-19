87歲翁遭微型電動車擦撞倒地 又3度遭汽車輾過慘死輪下

洪翁遭微型電動車擦撞倒地後，接著再遭小貨車及2輛計程車輾過，警消獲報趕抵時，發現洪翁卡在張姓運將車底下，隨即將其救出，但洪翁已經明顯死亡。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/19 10:28

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和區今天凌晨3時許發生死亡車禍，洪姓老翁外出買東西時，遭到諾姓男子的微型電動車擦撞倒地後，接著再遭小貨車及2輛計程車輾過，警消獲報趕抵時，發現洪翁卡在張姓運將車底下，隨即將其救出，洪翁已經明顯死亡，4名駕駛除均依過失致死罪嫌送辦，其中諾男酒測值達0.22毫克，另涉及公共危險罪嫌。

據了解，87歲洪翁今晨致電女兒表示要外出後，隨即步出家門，但步行至中和區員山路穿越馬路時，遭到騎微型電動二輪車的印尼籍24歲諾姓男子擦撞倒地，事故發生後，諾男見洪翁倒地不起，趕緊騎到200公尺前的員山派出所求助。

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警方調查，由於諾男離開後未擺放警示標誌，加上下雨視線不佳，隨後遭到24歲陳姓貨車駕駛輾過，但陳男將車輛停靠路邊時，洪翁再度遭疾駛而來的62歲李姓、52歲張姓計程車駕駛輾過，而洪翁當場受困張男車輛下方，已經失去呼吸心跳。

據查，消防局獲報車禍事故後，立即出動消防車5輛、救護車2輛及消防人員17名趕抵現場，並將洪翁救出車外，經檢視後，洪男全身多處骨折、頭顱破裂已經明顯死亡，警方隨即封鎖現場調查採證。

據指出，由於諾男酒測值為0.22毫克，其餘3名駕駛均無飲酒，警詢後，將諾男依公共危險及過失致死罪嫌偵辦，另陳、李及張男則依過失致死罪嫌移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

洪翁外出買東西時遭到微型電動二輪車擦撞倒地，又遭到小貨車及2輛計程車輾過，警消獲報趕抵現場救援。（記者陸運鋒翻攝）

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