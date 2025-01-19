台中台74線火燒車！烈焰濃煙狂噬BMW 駕駛驚險逃命

BMW轎車突冒煙起火。（圖由民眾提供）

2025/01/19 10:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區18日深夜驚傳火燒車，一輛BMW轎車行經台74線時，因不明原因突然冒煙起火，駕駛見狀趕緊將車輛停靠路旁，下車逃生時火勢隨即延燒，現場濃煙烈焰沖天，嚇壞駕駛及其他用路人，火勢雖迅速撲滅，但整輛車已付之一炬，幸未造成人員傷亡，起火原因待查。

這起火燒車發生在昨晚9點13分許，56歲林男當時駕駛BMW轎車，行經台74快速道路21.5公里處時，發現車輛引擎部位突然不明原因冒煙起火，儀表板顯示傳動系統異常，此時林男聞到燒焦味迅速反應，立即將車緊急停靠路旁，隨即打開車門自行脫困逃生，撥打119求助時，火勢逐漸變大吞沒整輛車。

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消防人員迅速抵達現場撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡，但整輛車已付之一炬，警方則協助封閉車道疏導交通，並通知拖吊車到場移置車輛，警方呼籲駕駛人宜定期檢查車輛，確保無異常情況，如遇車輛冒煙或起火，請保持冷靜，立即停車並安全撤離車輛，同時撥打119聯絡消防單位尋求協助。

而目前正值「加強重要節日安全維護工作」期間，警方將持續為市民提供安全保障，確保治安穩定及交通順暢，讓民眾過個平安年。

消防人員趕抵滅火。（圖由民眾提供）

整輛車付之一炬。（圖由民眾提供）

拖吊車到場移置車輛。（圖由民眾提供）

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