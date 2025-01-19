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    議員參加魷魚遊戲幫陳情人還債？ AI詐騙橫行 警聯手民代推反詐宣導

    新北市警察局金山分局與市議員張錦豪合作，利用正夯魷魚遊戲進行AI反詐騙宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市警察局金山分局與市議員張錦豪合作，利用正夯魷魚遊戲進行AI反詐騙宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/01/19 10:04

    〔記者吳昇儒／新北報導〕「Deepfake深偽技術」已隨手可得，還可進行人臉變換，進一步施行詐騙。新北市金山警分局為進行AI反詐宣導，邀請市議員張錦豪化身魷魚遊戲參賽者，仿照詐騙訊息傳遞「為解決陳情人債務，只好參加魷魚遊戲，差5千元就能離開」資訊，並附上詐騙帳號，凸顯出AI詐騙問題。警方呼籲，AI詐騙橫行，眼見不一定為實，絕不可輕易匯款。

    金山警分局與新北市議員張錦豪合作推出AI反詐騙宣導活動，利用最新的魷魚遊戲搭配AI換臉系統，傳出「你好，我是張錦豪議員，為了選民服務，來解決陳情人的債務，我現在正參加魷魚遊戲，還差5千元就能湊錢離開這裡，我的支付寶號碼是19871987，你現在幫忙我，我承諾解決你提出的任何新北市政問題，並與你合照放在我的FB粉專以示感謝，希望你能幫助我。」訊息，提醒市民朋友勿輕信網路流傳的名人影像，絕對不可輕易匯款過去。

    分局指出，「Deepfake深偽技術」又稱AI換臉、AI變聲已隨手可用，只需滑鼠點擊就能擷取民意代表、影劇明星、歌手偶像等知名人士的臉部特徵，並被用於假交友、詐騙廣告或假新聞等非法用途，此次張錦豪議員化身魷魚遊戲參賽者，加深民眾印象並達到宣導效果。

    金山警與張議員共同呼籲，「保持理性」、「小心查證」、「165核實」反詐三步驟，一定要照做，眼見不一定為憑，如接到通知匯款電話或視訊影像，需小心應對，避免上當，如有疑問，請撥打165反詐騙專線求證。

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