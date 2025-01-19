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    首頁　>　社會

    幫「寶貝」抽籤飆股 高雄男險遭詐510萬

    歐男擔心股中籤未匯款會被告，員警了解狀況後，告知這是詐騙集團的騙局。（民眾提供）

    歐男擔心股中籤未匯款會被告，員警了解狀況後，告知這是詐騙集團的騙局。（民眾提供）

    2025/01/19 09:47

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄歐姓男子（64歲）因網路上認識1名林姓女子，雙方以「寶貝」互稱，林女要求歐男用他的帳戶幫忙申請股票，結果對方稱中了17張要繳510萬元，違約將有麻煩，嚇得歐男報案求助，員警了解後告知這是詐騙陷阱，歐男這才恍然大悟。

    鼓山分局鼓山所指出，歐男去年12月27日透過網路加入投資群組，並與群組內的林女加LINE聯繫，在對方噓寒問暖下，雙方甜以「寶貝」互稱。今年初，林女稱要歐男用他的帳號幫她申購回報率超高的新股，在對方的引導下，歐男下載了一款「牧人國際」APP，並申購了1000張股票參與抽籤。

    近日，對方聲稱歐男幸運抽中17張未上市股票，並保證每張可獲利180%，進一步要求歐男匯款510萬元至平台完成購買程序，甚至在歐男表示懷疑時，出示假違約申報公文，揚言若不匯款將提告，並慫恿歐男辦理貸款支付款項，歐男擔心被告嚇得報警。

    鼓山所所長見狀耐心向歐男解釋詐騙手法，並指出對方的種種可疑之處，建議歐男立即退出群組、封鎖詐騙成員聯繫方式，同時協助受理報案，以利後續偵查作業。歐男在警方的協助下，成功守住510萬元財產，並安心離開派出所返家。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    男子在投資群組與一名林女互加好友，並以「寶貝」互稱，日前林女要求幫申購新股，讓男子險掉入詐團陷阱。（民眾提供）

    男子在投資群組與一名林女互加好友，並以「寶貝」互稱，日前林女要求幫申購新股，讓男子險掉入詐團陷阱。（民眾提供）

    詐團聲稱男子申購新股中籤要求匯款510萬元，並寄疑似違約信，讓歐男嚇連忙報警，經警提醒才得知這是詐團的投資陷阱。（民眾提供）

    詐團聲稱男子申購新股中籤要求匯款510萬元，並寄疑似違約信，讓歐男嚇連忙報警，經警提醒才得知這是詐團的投資陷阱。（民眾提供）

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