農曆年節前夕 澎湖查獲約500箱疑似走私蒲燒鰻

農曆春節前夕，澎湖查獲約500箱蒲燒鰻漁船走私案。（記者劉禹慶攝）

2025/01/19 09:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關將屆！民生物資市場愈趨活絡，又到了私梟活躍的季節，海巡署金馬澎分署第七岸巡總隊外垵安檢所，昨（18）日執行安檢勤務，在報關入港的金吉利168號漁船魚艙內，赫然發現約500箱蒲燒鰻魚成品，旋即聯絡澎湖機動查緝隊，連人帶船押回澎湖海巡隊馬公隊部偵查。

根據了解，外垵安檢所昨日晚間執行報關安檢勤務，外垵籍金吉利168號漁船報關進港，安檢人員登船展開安檢勤務，打開魚艙一看，竟是排列整齊的保麗龍紙箱，進一步打開紙箱，赫然發現是蒲燒鰻魚成品，立即循線向上通報，並先行將船隻及人員查扣，今（19）日一早移往馬公漁港安檢所展開清查。

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經過了解，金吉利168號漁船上2名台籍、2名印籍船員，18日上午10時多由外垵漁港報關出海，晚間9時多報關入港，返航就被查獲涉嫌載運來路不明蒲燒鰻成品，初步清點每箱約10公斤，約有500箱，數量重達5噸，由於數量相當龐大，馬公漁港安檢所及機動查緝隊支援人力，在碼頭上展開清點作業。

因蒲燒鰻成品必須冰存，因此經過協調，查獲物品暫時冰存在澎湖區漁會冰庫內，並通報澎湖地檢署檢察官偵辦，同時也通報澎湖縣政府農漁局前往查驗，以釐清來源。根據知情漁民表示，蒲燒鰻成品疑似來自對岸中國，由於農曆年節市場需求量大，漁民見有利可圖才會鋌而走險。

由於數量龐大，金馬澎分署第七岸巡總隊出動車輛載運冰存。（記者劉禹慶攝）

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