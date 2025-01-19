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    29歲男子酒駕撞車衝出馬路 釀3傷

    梁姓男子駕駛的白色轎車。（圖由警方提供）

    梁姓男子駕駛的白色轎車。（圖由警方提供）

    2025/01/19 08:55

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣29歲梁姓男子，昨（18）日晚開車行駛苑裡鎮苗43線南勢路段，撞上對向車輛，並衝出道路、卡在樹叢，2車車頭嚴重毀損，共計3人受傷送醫，警方查出梁男有酒精反應，涉犯公共危險罪嫌，將依規定移送苗栗地方檢察署偵辦。

    苗栗縣政府消防局於昨天晚間8點37分獲報，指苑裡鎮苗43線發生車禍，派遣苑裡消防分隊人車前往救援，現場為白色、黑色2輛轎車碰撞車禍，2車頭皆嚴重毀損，白色轎車駕駛一人受傷，黑色轎車內則有駕駛、乘客2人受傷，均送醫救治。

    通霄警分局山腳派出所員警到場，為29歲梁姓男子駕駛白色轎車，沿苗43線東往西方向行駛至南勢路段時，與對向60歲蕭姓男子駕駛的黑色轎車相撞，經警方對雙方駕駛實施酒測，發現梁男有飲酒情形，梁男稱他在山腳某宮廟喝酒，欲往苑裡市區買東西吃，半途撞車。全案將依公共危險罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

    警方呼籲，歲末年終尾牙聚會多，如有喝酒請務必找親友駕駛車輛，或搭乘計程車、代駕服務，切勿酒駕上路，以維護自身及他人行車安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    蕭姓男子駕駛的黑色轎車。（圖由警方提供）

    蕭姓男子駕駛的黑色轎車。（圖由警方提供）

    車禍現場碎片散落一地。（圖由警方提供）

    車禍現場碎片散落一地。（圖由警方提供）

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